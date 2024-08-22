原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了！有望採TOYOTA合作全新油電

▲海外原廠承認新一代CX-5開發中，並會採全新的油電系統！（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

現行款已經高齡7歲的Mazda CX-5，近來澳洲原廠再度釋出大改款消息，透露新一代CX-5正在開發中，離正式發表不遠，並會搭載全新的油電系統，讓CX-5跟上時代潮流！

▲CX-5不停產！還有望與TOYOTA合作推出全新油電。

現行款自2017年問世的Mazda CX-5，大改款終於有明確消息，間接駁斥可能被CX-50取代並停產的傳聞，澳洲原廠並表示，下一代CX-5將採用全新開發的油電系統，雖然並未多作詳細說明，但以Mazda、TOYOTA緊密的合作關係，下一代CX-5不排除會採用TOYOTA的油電技術，除了能減少開發成本，還能帶來更多話題！

▲下一代CX-5內裝將比照CX-60等車款採用更豪華座艙。

CX-60、CX-70、CX-90等豪華作品問世，下一代CX-5走向自然值得期待，下一代CX-5預期跟上家族最新風格，比照CX-60等車款設計，導入新生代的數位座艙，以12.3吋螢幕搭上12.3吋儀錶等。

值得一提的是，未來持續會發展趨勢的新能源動力，負責電氣化部門的e-Mazda，將會推出多款新能源汽車，預計今年推出CX-50 PHEV插電式油電，並繼續與大陸長安馬自達合作，除了大陸、歐洲即將上市的Mazda EZ-6外，還有4款新能源車款準備問世。