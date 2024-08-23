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Volvo「大改款XC90休旅車」預告9／4亮相！電動版EX90同台展演

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典汽車品牌 Volvo 日前宣布將於 9 月4 日歐洲中部時間 15:00 P.M. 舉辦90/90 Day 直播活動，屆時將會由執行長 Jim Rowan 為首，正式亮相 XC90 改款車型，並將與 EX90 共同展演。

與 EX90 共同展演、採新一代混合動力系統　全新改款 Volvo XC90 將於 9/4 亮相

目前 Volvo 原廠並未釋出太多相關消息，僅表示 XC90 將會提供新世代油電混合動力系統；而依據預覽圖，可見改款車型頭燈雖然略有不同，但仍將採用品牌標誌性的雷神之鎚 (Thor's Hammer) 造型，同時引擎蓋上依然保有直立的線條設計，強調出與 EX90 車系之間的區別。

與 EX90 共同展演、採新一代混合動力系統　全新改款 Volvo XC90 將於 9/4 亮相

與 EX90 共同展演、採新一代混合動力系統　全新改款 Volvo XC90 將於 9/4 亮相

▲圖中車款為現行款 Volvo XC90。

Volvo EX90 承襲過往 XC90 身為三排七人座休旅車的旗艦定位，採用品牌最新的純電平台打造，官方強調，EX90其安全設計標準比起先前任何一輛 Volvo 車款都來得高，且在保有實用性之時同時兼顧視覺美感。造型上 EX90 同樣延續品牌家族化的雷神之錘頭燈設計，並導入投影技術，且取消了傳統的水箱護罩設計，僅保留廠徽。車側可以看到採用隱藏式車門把手提升視覺氛圍與降低風阻，官方公布風阻係數僅 0.29。至於 Volvo 在車尾的招牌式 D 柱尾燈也予以保留下來，但改為分離設計，結合創新的光源使得整體更顯科技感。

入門的 EX90 Twin Motor 提供 Plus 7 Seat、Plus 6 Seat、Ultra 7 Seat 和 Ultra 6 Seat 等車型。動力上搭載一對可輸出 402hp 和 769Nm 的雙電動馬達，搭配 111kWh 電池模組，官方公布其可在 5.7 秒內達到 60mph，一次充滿電可行駛 300 英里 (483 公里)。

中階車型則同樣配備 111kWh 電池組，但動力性能上提升至 496hp 和 909Nm，0-60mph 加速時間縮短至 4.7 秒，續航里程也保持 300 英里左右。充電部分支援快充系統，可在 30 分鐘內將電量從 10% 到 80%。

與 EX90 共同展演、採新一代混合動力系統　全新改款 Volvo XC90 將於 9/4 亮相

目前臺灣市場販售之 2024 年式 Volvo XC90 車系共分為 B5 AWD (新臺幣 295.6~337.1 萬元起) 以及 Recharge 的 T8 AWD plug in Hybrid (新臺幣 340.6~377.6 萬元起) 兩種車型，前者採 2.0L 四缸引擎搭配輕油電系統，擁有 250 (+11.8) hp 最大馬力及 35.7kg-m 峰值扭力；後者則改採插電式油電混合系統，綜效輸出提升至 455hp/72.3kg-m，純電續航最大可達 83 公里。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：VolvoXC90EX90電動車休旅車SUV汽車新車大改款沃爾沃吉利瑞典

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