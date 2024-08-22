賓士御用改裝廠操刀「Smart電動小車Brabus版登場」動力底盤大升級

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名性能改裝汽車廠 Brabus 日前宣布推出 Smart #3 Brabus，除了享有專屬空力套件及客製化內裝座艙外，更針對動力、底盤進行全方位升級，大幅增加了整體的運動感。

外觀方面，Smart #3 Brabus 在維持俏皮可愛的輪廓下，新增多項空力套件，前保桿具備面積更大的氣簾造型，同時亦可見全新的擾流器，可有效增強下壓力，提供車主選擇 20 吋 Monoblock Z 十輻式輪圈或 21 吋 Monoblock Z “Platinum Edition” 輪圈，車尾亦擁有巨大的擾流尾翼搭配下分流器。此外，車身各處享有紅色細節妝點，散發出濃厚的運動氣息。進入座艙，同樣以紅色車縫線及滾邊強調其性能化身分，在座椅頭枕上可見 Brabus 廠徽刺繡，另配置發光迎賓飾板、金屬踏板等。

動力方面，Smart #3 Brabus 搭載雙馬達全輪驅動系統，提供綜效輸出 315 kW / 428 hp 及 543Nm 峰值扭力，從靜止加速至 100km/h 可在 3.7 秒內達成；同時採用 66kWh 電池組，並在 30分鐘內可將車輛從10%充電至80%。為了使操控性更加靈活，Brabus 亦針對懸吊高度降低約 35mm。

Brabus 自 1977 年建廠至今已滿 46 年，原先以改裝 Mercedes-Benz 以及 Mercedes-AMG 車款而聞名，後來也有針對 Smart、Maybach 以及 Rolls-Royce 等品牌產品進行改造，同時還有專門修復骨董車的 Brabus Classic 部門。國內由三一國際擔任總代理，販售如 Brabus Rocket 900、800 Adventure XLP、G 800、S650 Pullman 等多量稀有車款，為層峰消費族群提供更極端的坐駕選擇。