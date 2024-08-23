BMW預告「全新M2入門賽車」即將現身！外觀大升級戰鬥力點到滿

圖文／7Car 小七車觀點

BMW M Motorsport 賽車部門日前公開預告將推出全新的入門賽車，將承襲過往的傳統，以量產 2 Series 升級而來，包括 M235i Racing、M240i Racing 和 M2 CS Racing。

▲BMW M Motorsport 賽車部門宣布將推出以 M2 為基礎打造的全新世代入門賽車。

從 BMW M Motorsport 公布的預告照片來看，全新的 2 Series 賽車將以現行 G87 M2 為基礎升級而來，並非選用 220i、230i 或 M240i 等動力較小的車型。可以看到外觀包含車頭以及車尾均進行了升級，以利於在賽道上競技。

雖然原廠分別在車頭及車尾以迷彩貼紙包覆，但依然可以看到車頭有著更加侵略性的通風口造型，以及鮮紅色的拖車帶，其餘像是雙腎型格柵和氣壩等在內都與道路版 M2 差異不大。更為明顯的部位還有車側，其輪拱更為外擴，並換上了客製化的輪圈，並搭配抓地力更強的 Goodyear 輪胎。車尾部分則配有一組大型的鴨尾式尾翼，相較市售版 M2 更具運動感，且從車窗看去內部，還可以看到為了符合賽道規範而加裝的防滾籠和賽車座椅。

BMW M Motorsport 主管 Björn Lellmann 表示，很高興此時能宣布 BMW M235i Racing、BMW M240i Racing 和 BMW M2 CS Racing 的後繼車型。我們的工程師已經在開發的早期階段就加緊工作，為客戶做好最佳準備。

BMW M2 於今年 6 月迎來中期改款車型，原廠針對外觀細節、內裝和動力系統進行升級。動力部分則是維持 S58 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸引擎搭配 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱或者 6 速手排，最大馬力提升 20 匹達到 480 匹的表現，最大扭力則分為 550 牛頓米 (手排)、601 牛頓米 (自排)，0-100km/h 加速表現分別為 4.1 秒、3.9 秒。最高時速在電子限速為 250km/h，如選配 M 駕駛套件後更可將極速提升至 285Km/h。