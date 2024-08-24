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【周焦點】國產新休旅9月見鎖定Zinger　新MG ZS、Skoda 7人座休旅預告

▲國產新商用休旅9月上市，鎖定中華Zinger；新一代Skoda Kodiaq預計9月發表。（圖／翻攝自各車廠）

▲國產新商用休旅9月上市，鎖定中華Zinger；新一代Skoda Kodiaq預計9月發表。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣9月新車市場同樣熱鬧可期，鎖定中華Zinger而來，DFSK東風小康全新A380 WINMAX商旅預計9月登場；新一代Skoda Kodiaq台灣正在醞釀中，釋出首波預告，最快同樣在9月上市；海外MG新一代ZS來了！原廠預計8月底發表，將針對外觀、內裝、動力大換新！

▲國產新商用休旅9月上市，鎖定中華Zinger；新一代Skoda Kodiaq預計9月發表。（圖／翻攝自各車廠）

▲國產新商用休旅9月上市，鎖定中華Zinger；新一代Skoda Kodiaq預計9月發表。（圖／翻攝自各車廠）

▲A380 WINMAX全新商旅採1.5升動力，預計9月上市。

DFSK東風小康9月有驚喜（連結），正在籌備A380 WINMAX全新商旅於9月巡迴展出，新車採用側滑門、上掀尾門等便利設計，尺碼4,610x1,750x1,860mm、軸距2,850mm，大小格局無疑是針對中華Zinger而來！

▲國產新商用休旅9月上市，鎖定中華Zinger；新一代Skoda Kodiaq預計9月發表。（圖／翻攝自各車廠）

▲新一代Skoda Kodiaq近期展開媒體試駕，最快9月發表。

大改款新一代Skoda Kodiaq等不及要與台灣消費者見面（連結），台灣原廠已釋出預告，最快於9月上市發表，新一代Skoda Kodiaq外觀、內裝不僅有誠意的大升級，其主打的7人座空間，在新一代車型上更強勢。

▲國產新商用休旅9月上市，鎖定中華Zinger；新一代Skoda Kodiaq預計9月發表。（圖／翻攝自各車廠）

▲海外預告新一代MG ZS 8月底發表。

繼新一代MG HS後，學弟ZS也即將推出大改款（連結），海外原廠預告8月28日首發新一代ZS，大改款ZS可是徹底改頭換面，導入最新的家族設計，頗有小一號HS的錯覺，並將導入MG3搭載的全新世代1.5升油電系統。

▲國產新商用休旅9月上市，鎖定中華Zinger；新一代Skoda Kodiaq預計9月發表。（圖／翻攝自各車廠）

▲國產化MT-15預計今年第4季交車。

Yamaha台灣山葉在今年6月宣布將推出「國產化MT-15」後，最近該車也在環境部機車新車審驗資料名單中（連結），依照交車時程落在第4季來看，距離上市不會太久。這也是台灣山葉繼愛將SR150後，暌違16年後的國產輕檔車，目前預售價11.8萬。

►台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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