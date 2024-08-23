Skoda「全新小型休旅車Kylaq」印度專屬！車長僅4米預約2025現身

圖文／7Car 小七車觀點

繼分別於 2021 及 2022 年推出 Kushaq、Slavia 兩款車型後，印度 Škoda 近日發布旗下全新小型休旅 Kylaq 預告，其名延續品牌以「K」為開頭，以「Q」為結尾的命名法則，並源自梵語中「水晶」一詞，該車預計將於 2025 年正式登場。

Škoda Kylaq 將作為一款車長僅達 4 米的緊湊型小型休旅車，從官網釋出的設計草圖可見，採用品牌最新的設計語彙，車頭具備家族化的直瀑式水箱罩設計以及細長的 LED 頭燈組，而車頂線條與尾門設計均能見到與 Karoq、Kodiaq、Kamiq 相似的線條設計，讓人一眼就能推測出這是一台 Škoda。

動力方面，估計將與 Kushaq 同樣搭載 1.0 TSI 以及 1.5 TSI 渦輪增壓引擎，分別提供 115 PS 與 150 PS 的輸出表現，並且擁有 6 速手排、6 速自排以及 7 速 DSG 雙離合自手排等變速箱選擇。

近年來印度市場消費能力趨於成熟，讓車廠看準商機，紛紛選擇在當地推出符合市場需求的車款，來強化品牌形象以及市佔表現。除了印度市場之外，Škoda 也看好北非、俄羅斯及獨立國家國協等市場，進一步強化品牌的銷售表現。