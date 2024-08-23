ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda「全新小型休旅車Kylaq」印度專屬！車長僅4米預約2025現身

圖文／7Car 小七車觀點 

繼分別於 2021 及 2022 年推出 Kushaq、Slavia 兩款車型後，印度 Škoda 近日發布旗下全新小型休旅 Kylaq 預告，其名延續品牌以「K」為開頭，以「Q」為結尾的命名法則，並源自梵語中「水晶」一詞，該車預計將於 2025 年正式登場。

專屬車款再+1　Škoda 將於印度推出 Kylaq 小型休旅

Škoda Kylaq 將作為一款車長僅達 4 米的緊湊型小型休旅車，從官網釋出的設計草圖可見，採用品牌最新的設計語彙，車頭具備家族化的直瀑式水箱罩設計以及細長的 LED 頭燈組，而車頂線條與尾門設計均能見到與 Karoq、Kodiaq、Kamiq 相似的線條設計，讓人一眼就能推測出這是一台 Škoda。

專屬車款再+1　Škoda 將於印度推出 Kylaq 小型休旅

動力方面，估計將與 Kushaq 同樣搭載 1.0 TSI 以及 1.5 TSI 渦輪增壓引擎，分別提供 115 PS 與 150 PS 的輸出表現，並且擁有 6 速手排、6 速自排以及 7 速 DSG 雙離合自手排等變速箱選擇。

專屬車款再+1　Škoda 將於印度推出 Kylaq 小型休旅

近年來印度市場消費能力趨於成熟，讓車廠看準商機，紛紛選擇在當地推出符合市場需求的車款，來強化品牌形象以及市佔表現。除了印度市場之外，Škoda 也看好北非、俄羅斯及獨立國家國協等市場，進一步強化品牌的銷售表現。

專屬車款再+1　Škoda 將於印度推出 Kylaq 小型休旅

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaKylaq休旅入門小型汽車新車印度

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

最新文章

凱迪拉克豪華電動超跑概念車亮相2024-08-23

Skoda全新小休旅出Kylaq印度專屬2024-08-23

BMW預告全新M2入門賽車即將現身2024-08-23

福特小改款Kuga偽裝車近距離捕獲2024-08-23

「速霸陸註冊新休旅」曝光2024-08-23

TOYOTA確認量產「全新旗艦性能休旅」2024-08-23

Volvo大改款XC90休旅預告9／4亮相2024-08-23

賓士御用改裝廠操刀Smart電動小車2024-08-22

Infiniti「僅剩休旅車」能買了2024-08-22

台灣「新一代Skoda Kodiaq」預告2024-08-22

熱門文章

福特小改款Kuga偽裝車近距離捕獲2024-08-23

凱迪拉克豪華電動超跑概念車亮相2024-08-23

BMW預告全新M2入門賽車即將現身2024-08-23

Skoda全新小休旅出Kylaq印度專屬2024-08-23

台灣「國產全新商用休旅」預告登場2024-08-21

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了2024-08-22

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到2024-08-21

「新年式LEXUS RX休旅」登場2024-08-22

「速霸陸註冊新休旅」曝光2024-08-23

TOYOTA確認量產「全新旗艦性能休旅」2024-08-23

相關新聞

BMW預告「全新M2入門賽車」即將現身！外觀大升級戰鬥力點到滿

BMW預告「全新M2入門賽車」即將現身！外觀大升級戰鬥力點到滿

福特「小改款Kuga偽裝車」近距離捕獲！運動化車型＆標準版搶先看

福特「小改款Kuga偽裝車」近距離捕獲！運動化車型＆標準版搶先看

男網紅「站馬路中央撒錢」癱瘓交通　路人捨命衝進車陣畫面曝

男網紅「站馬路中央撒錢」癱瘓交通　路人捨命衝進車陣畫面曝

中國新車削價仍難賣　逾半經銷商虧損

中國新車削價仍難賣　逾半經銷商虧損

錫克教領袖又遇暗殺！加州高速公路上「突遭掃射」　驚險逃死劫

錫克教領袖又遇暗殺！加州高速公路上「突遭掃射」　驚險逃死劫

讀者迴響

熱門文章

福特「小改款Kuga偽裝車」近距離捕獲！運動化車型＆標準版搶先看

福特「小改款Kuga偽裝車」近距離捕獲！運動化車型＆標準版搶先看

凱迪拉克「豪華電動超跑概念車」亮相！豪邁美式風格＋蝴蝶門帥翻

凱迪拉克「豪華電動超跑概念車」亮相！豪邁美式風格＋蝴蝶門帥翻

BMW預告「全新M2入門賽車」即將現身！外觀大升級戰鬥力點到滿

BMW預告「全新M2入門賽車」即將現身！外觀大升級戰鬥力點到滿

Skoda「全新小型休旅車Kylaq」印度專屬！車長僅4米預約2025現身

Skoda「全新小型休旅車Kylaq」印度專屬！車長僅4米預約2025現身

中華Zinger新對手！台灣「國產全新商用休旅」預告登場　預計9月上市

中華Zinger新對手！台灣「國產全新商用休旅」預告登場　預計9月上市

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了！有望採TOYOTA合作全新油電

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了！有望採TOYOTA合作全新油電

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到！台灣訂金151萬　2.1秒破百加速

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到！台灣訂金151萬　2.1秒破百加速

「新年式LEXUS RX休旅」登場！新增運動化、特仕車型　4種動力可選

「新年式LEXUS RX休旅」登場！新增運動化、特仕車型　4種動力可選

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366