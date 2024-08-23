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凱迪拉克「豪華電動超跑概念車」亮相！豪邁美式風格＋蝴蝶門帥翻

圖文／7Car 小七車觀點

為歡慶 V-Series 高性能車系問世屆滿 20 週年，美國 General Motor 集團旗下豪華品牌 Cadillac 日前正式發表 Opulent Velocity 純電能概念車，徹底體現品牌對於零排放豪華超級跑車的前瞻。

美式經典豪華再現！　Cadillac Opulent Velocity 概念車正式亮相

外觀方面，Cadillac Opulent Velocity 優美的淺鍍金珍珠色車身採用低矮輪廓和簡潔現代的外觀設計，車頭以平滑的發光飾板搭配大面積垂直水晶燈組，營造出豪邁的美式氣息；車側擁有極低風阻的線條，搭配上蝴蝶門以及大尺寸輪圈；車尾更以多條貫穿式 LED 燈條堆疊，再佐以乖張的下擾流造型。

美式經典豪華再現！　Cadillac Opulent Velocity 概念車正式亮相

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美式經典豪華再現！　Cadillac Opulent Velocity 概念車正式亮相

美式經典豪華再現！　Cadillac Opulent Velocity 概念車正式亮相

美式經典豪華再現！　Cadillac Opulent Velocity 概念車正式亮相

進入前衛且高級的座艙中，採用金屬藍作為主軸鋪陳，並導入 3D 列印技術，打造出奢華且精緻的圖形，享有擴增實境平視顯示器 (AR HUD) 以及賽車風格的 Y 形方向盤，另外更可以支援 Level 4 自動駕駛功能；為駕駛提供高級車輕鬆駕馭體驗和超級跑車的激情熱血。

美式經典豪華再現！　Cadillac Opulent Velocity 概念車正式亮相

美式經典豪華再現！　Cadillac Opulent Velocity 概念車正式亮相

Cadillac 自 1902 成立後就以精細的機械設計聞名美國，20 至 30 年代也推出 V8 及 V12 引擎以提供更強大的性能，而後來更出現傳奇般的 V16 車型，使其成為車壇中舉足輕重的高級車廠，不過 80 年末期則因產品力逐漸下降而失去當年光彩，如今則全力以電動化為目標，逐漸重拾以往的光彩。臺灣市場方面，裕隆汽車於 2005 年 7 月與通用汽車合資成立「裕隆通用汽車股份有限公司」，經營 Buick、Cadillac 品牌之銷售，並於 2012 年結束代理，但國內仍有一群死忠的美式車迷，固有許多貿易商鎖定商機持續引進。

美式經典豪華再現！　Cadillac Opulent Velocity 概念車正式亮相

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克OpulentVelocity美式汽車新車電動車概念車跑車超跑電動

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