台灣Audi大改款「主力休旅搶先直擊」上市倒數！內外大升級　這次有L2輔助

▲大改款Audi Q3首度公開現身，台灣持續接單、即將上市。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年VOGUE風格野餐日於4月11日登場，而Audi也把握這場春季最大時尚盛事，帶來今年最重要的新車全新大改款Audi Q3，首度在台灣公開亮相，《ETtoday車雲》也在第一時間現場直擊全新世代Q3外觀、內裝、空間進化有感，初登場現場吸引不少民眾與車迷圍觀，且第一線業務也表示Q3目前接單狀況相當踴躍。

▲大改款Q3魅力十足，前後燈組都具備搶眼的光形變化。

大改款Q3以更前衛的設計語彙吸引眾人目光，現場展示的S line車型，外觀導入更大面積的六角形水箱護罩，配上蜂巢式水箱罩，搭配分離式頭燈組，營造出強烈科技感，前保桿兩側也加入誇張的進氣造型，整體視覺更具侵略性，與過去圓潤風格形成明顯對比。

台灣Q3持續接單，現場也吸引不少車迷賞車，新一代Q3台灣導入普通版、Sportback跑旅，提供雙動力、4種車型，預售價195萬起。

▲S line擁有更動感的運動化象徵。

新一代Q3透過更立體的鈑件折線，S line鋁圈搭配紅色卡鉗展現十足的動感，車尾美背也值得一看，兩側尾燈左右展開，搭配中央的燈條形成貫穿式效果，結合發光的四環logo設計，日夜間辨識度超高。

▲內裝科技感媲美Q5、Q6電動車等新生代學長，細節質感都出色。

新世代座艙鋪陳同樣是新一代Q3改款重點，結合品牌最新數位座艙設計，包含大型數位儀表與中央觸控螢幕整合的橫向視覺，搭配新式樣方向盤與簡化後的中控介面，科技感大幅提升。中央鞍座採用更俐落的設計，整合電子線傳排檔與置物空間，整體操作更直覺、也更符合現代使用習慣。

▲車內呼應外觀運動化設計，跑車化座椅、方向盤為S line車型帶來更多看點。

內裝用料與質感有感升級，從座椅皮質、縫線到飾板細節，都展現出品牌一貫的精緻工藝，現場可見S line車型進一步強化運動氛圍，例如平底方向盤與金屬油門剎車踏板、S line跑車化座椅等，讓駕駛氛圍更具熱血感。

▲Q3乘坐空間討喜，後座腿部、頭部空間寬敞。

新一代Audi Q3在空間表現上也有感進化。後座乘坐感受明顯比過去更寬敞，無論是腿部延伸或頭部空間都有進步，乘坐的舒適度提升不少，對於家庭用車族群來說更具吸引力。

▲後廂空間表現不俗，滿載露營野餐設備難不倒。

行李廂表現同樣不讓人失望，開口平整、底板高度適中，實際目測容量表現不俗，應付日常採買或假日出遊都相當夠用，加上方便的電動尾門，整體機能性貼近台灣消費者需求。

▲大改款Q3配有L2輔助駕駛科技。

大改款Audi Q3安全科技也是不少車迷討論話題，新一代Q3採MQB平台升級重新調校，因此完整的L2輔助科技當然沒少，包含ACC主動車距維持、車道置中等功能。

不過反觀採用PPC平台打造的Audi Q5、Audi A6等高階車系，目前在部分市場設定上仍偏向保守，台灣甚至未全面導入L2等級輔助駕駛，形成「入門車反而更先進」的有趣現象。

▲動力提供2種規格。

全新Audi Q3提供TFSI 110kW與TFSI quattro 150kW兩款動力選擇，其中TFSI 110kW車型搭載48V輕油電系統與Audi主動式汽缸管理系統，於通勤日常提供高效節能表現。輸出提供150匹馬力。

TFSI quattro 150kW 車型則配置四輪驅動系統能毫秒分配動力，搭配更充沛的204匹馬力動力輸出，應對濕滑道路或蜿蜒山區游刃有餘，而於懸吊科技方面，Audi Q3 提供電子式阻尼控制系統可供選配，駕駛可依模式（舒適、自動、動態）調整阻尼硬度，讓日常代步與熱血操駕不再是選擇題。