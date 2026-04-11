吉普「入門休旅車小改款」巴西登場！導入輕油電動力續命

圖文／7Car 小七車觀點

Jeep 旗下入門 SUV Jeep Renegade 雖已於 2023 年退出美國市場，但在其他市場仍持續銷售。如今原廠針對巴西推出 2027 年式小改款版本，透過外觀細節調整、內裝全面升級，以及導入輕油電系統，進一步延續產品週期並維持市場競爭力。

外觀方面，本次改款主要針對前後保桿與車身防刮材質進行調整，除了視覺更新外，也同步優化進入角與離去角，強化越野能力。車長則微幅增加至 4,270 mm。車頭經典七孔水箱護罩加入空力導流設計，整體造型略為修飾，其餘如頭燈與尾燈則延續 2022 年小改款配置。消費者仍可透過 Mopar 配件選購車頂架與側踏板等升級項目。

車型編成方面，過去限定版本的 Willys 現已取代 Trailhawk 成為旗艦車型，標配四輪驅動系統，並透過紅色保桿點綴、專屬貼飾與 17 吋鋁圈強化辨識度，同時搭配全地形輪胎設定，維持越野取向。

相較外觀的小幅調整，內裝則是本次改款重點。設計導入 Jeep Compass 元素，全面更新中控台布局，並配置位置更高的 10.1 吋觸控螢幕，提升操作便利性。全車系標配無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，高階車型進一步支援聯網服務與 Amazon Alexa 整合功能。

配備同步升級，包含後座出風口與具備散熱功能的無線充電板也列入新增項目。入門 Altitude 車型即標配雙區恆溫空調、7 吋數位儀表與倒車顯影系統，整體配備水準有所提升。

動力系統方面，南美市場過去僅提供純燃油配置，本次改款首度導入電動化技術。Longitude 與 Sahara 車型搭載升級後的 1.3 升渦輪引擎，並結合 48V 輕油電系統，維持 176 匹馬力輸出，搭配 6 速自排變速箱與前輪驅動設定。原廠表示，此系統可提升約 7% 市區油耗效率，並降低約 8% 二氧化碳排放。

入門 Altitude 與旗艦 Willys 則維持傳統 1.3 升渦輪 Flex-fuel 引擎，可使用汽油或乙醇燃料。Willys 車型搭配 9 速自排變速箱與全時四輪驅動系統，並具備低速檔、後差速器鎖定以及 Auto、Snow、Sand、Mud、Rock 等 5 種駕駛模式，持續強調越野性能。

此次改款主要在於補強產品力並導入電動化技術，以延續市場競爭力。未來隨著品牌規劃更小型的 Jeep Avenger 導入南美市場，加上新世代 Renegade 預計於 2027 年在歐洲登場，並轉向全新平台與多元動力配置，現行車型將持續扮演過渡角色，支撐產品線銜接。