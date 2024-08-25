愛快羅密歐「Giulia限量版」日本開賣！黑化＋碳纖尾翼合新台幣158萬

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下義大利品牌 Alfa Romeo 08/22 於日本官方網站宣布，正式在日本市場推出 Alfa Romeo Giulia Veloce Monochrome Edition 限量版車型，以標準版 Giulia Veloce 車型為基礎衍伸，升級碳纖維後擾流尾翼與全車共五處專屬黑化廠徽。其正式建議售價為 7,170,000 日圓起(含稅)，折合新臺幣約為 158 萬元，全日本限量 41 輛，即日起正式於日本全國經銷處展開銷售。

外觀方面，Alfa Romeo Giulia Veloce Monochrome Edition 限量版與標準 Giulia 車型差異不大，於全車共五處廠徽及車型銘板改以黑化元素呈現，並於車尾增添碳纖維後擾流尾翼，以塑造限量版獨有的外型風格。車色方面，提供 Alpha Red、Alpha White、Vulcano Black 共三種顏色選擇，外型上，依舊搭載品牌新六環式 LED 日行燈，結合經典的車頭中央倒三角進氣孔與氣壩設定，車尾部分則導入燻黑色的燈殼，內部的光源組合經過重新排列，呈現出更加新穎的視覺效果。

內裝方面相較於外觀，車內近乎完全無變化，維持與標準版車型相同的 12.3 吋 TFT 液晶數位儀表板，並提供三種模式切換，Evolved、Relaxed 和 Heritage。其中 Heritage 介面設計靈感來自於 1960 至 1970 年代的車型，具有專屬的細節特色，如僅顯示時速的最高速度及最高轉速的數字。

動力配置方面，Alfa Romeo Giulia Veloce Monochrome Edition 限量版搭載 2.0 升四缸渦輪增壓引擎與 8 速自排變速箱，可產出最大馬力 280ps、峰值扭力 40.8kgm，0-100km/h 加速僅需 5.2 秒，最高時速可達 240km/h。同時擁有相較同級車中最接近 50:50 的前後配重，以保持優異的操駕性能。

隨著 Stellantis 母集團的電動化布局，Alfa Romeo 預計在 2030 年將轉型為純電品牌，而品牌首款純電量產車型即為甫於今年 4 月正式發表亮相的都會型小型休旅 - Alfa Romeo Junior，原廠設定該車產品定位介於中型休旅 Tonale 之下。國內市場方面，目前 Alfa Romeo 自愛快國際結束代理後，暫時無新任總代理，不過現今還是有不少家貿易商為 Alfa Romeo 品牌愛好者引進多款車型。