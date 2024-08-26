「新年式Nissan Sentra」北美小漲價！2.0升動力折合新台幣67萬

▲北美開賣新年式Nissan Sentra，售價小漲、配備小升級。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

於2023年釋出的北美小改款Nissan Sentra，近來釋出2025年新年式，維持3款車型，售價最多漲410美金，採用與台灣不同的2.0升自然進氣，導入新的Nissan Connect系統，折合新台幣67萬起開賣！

▲北美新年式Nissan Sentra入門款漲最多。

北美新年式Nissan Sentra維持S、SV、SR三種等級，新年式漲幅180～410美金，入門款漲幅最多410美金來到21,590美金，折合新台幣67萬；中階款漲180美金來到22,290美金，折合新台幣71萬；頂規SV漲幅320美金來到24,590美金，折合新台幣78萬。

▲北美新年式中階款導入Nissan Connect系統，實現更多遠端操作互動服務。

新年式Nissan Sentra外型、內裝設計不變，重點中階款以上導入新的Nissan Connect系統，可實現與手機更方便的遠端互動服務，並具備WI-Fi熱點分享功能。

北美與台灣的1.6升自然進氣不同，北美3款車型採2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，可產生116匹馬力。台灣市場今年3月導入與北美相同的小改款，售價78.5～87.9萬，導入重點的ProPILOT輔助駕駛。