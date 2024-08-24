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「BMW i5 M60」試駕！一開就愛上　熱血性能、豪華、空間全都要

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在油、電並行銷售成功策略下，在G60新一代5系列問世，隨即也催生出i5全新電動房車，而作為i5車系性能代表的M60，不僅具備5系列向來高水準的豪華舒適座艙，更賦予令人一開就上癮的性能熱血DNA，全新的i5 M60裡裡外外都是誠意十足的高水準之作！

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲試駕車型為雙馬達四驅i5 M60 xDrive，馬力、顏值比eDrive40 M Sport更囂張。

台灣於去年11月導入全新i5電動車，提供eDrive40 M Sport、 i5 M60 xDrive兩款車型，售價分別為329萬、485萬，eDrive40 M Sport採單馬達後驅，而M60 xDrive則改成雙馬達四驅，其價差156萬，M60 xDrive不僅擁有更多好料配備，其601匹馬力、83.6公斤米扭力比eDrive40 340匹馬力、43.9公斤米扭力，比eDrive40更快、更殺，M60 xDrive 3.8秒破百加速，相較eDrive40的6秒，爽度更不在同一個檔次。

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲i5 M60採黑色雙腎水箱護罩，與eDrive40直列霧銀邊框水箱罩作出身分區別。

BMW i5 M60設計延續了5系列高雅大氣的風格，融入未來電動車元素，使其在外觀上既保留了傳統的BMW家族特徵，又散發出濃厚的科技前衛感。車頭部分的標誌性雙腎型進氣格柵，採用封閉式設計，顯示其電動身份。兩側具備光形的變化LED頭燈，提高夜間行駛的安全性，且M60特徵的燻黑頭燈組，為M60帶來侵略肅殺感。

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲採強調性能氣息的20吋胎圈。

i5 M60採用平整化門把，為視覺帶來更多看點，也能優化空氣力學發展，作為M款性能車代表，i5 M60一口氣採用20吋的M鋁圈，配胎為強調抓地性能的馬牌EcoContact 6 Q，加入強調性能身分的紅色剎車卡鉗、M擾流尾翼等。

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲車內加入更多競技化元素妝點，碳纖維飾板結合環繞光幕系統相當搶眼。

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲跑車化座椅包覆、乘坐質感上乘，並具有M款縫線安全帶。

進入車內，BMW i5 M60 的內裝設計無疑是一大亮點。內部延續5系列一貫的豪華質感，更融入M系專屬運動元素。車內大面積高級真皮包覆、碳纖維飾板等，體現了BMW對於性能細節堅持。此外，M60還配備了M專屬運動座椅，這些座椅不僅造型動感，還提供了極佳的包裹性和支撐性，特別是在激烈駕駛時，能夠有效減少身體移動。

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲環繞光幕系統能依照駕駛變化調整顏色，帶出視覺愉悅的華麗科技。

值得一提的是，BMW新生代車款的環繞光幕系統，在i5 M60當然也沒缺席，
為車內增添不少華麗科技感。這款光幕系統不僅能根據駕駛模式的變化自動調整顏色和亮度，加上655 瓦 Bowers & Wilkins 頂級音響系統，營造出極富氛圍的駕駛空間。此外，M60的中控台上配備了水晶材質的換擋桿和中控旋鈕，這些細節進一步提升內飾的奢華貴氣感。

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲採用家族最新科技結晶，實際導航投射能顯示在儀錶，並結合HUD抬頭顯示，功能齊全超豐富。

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲配置4區豪華舒適恆溫空調，後座空間寬敞，頭頂還有加分的全景式玻璃車頂。

與此同時，BMW i5 M60 內部配備最新的iDrive 8.5系統。12.3吋的數位儀錶盤與14.9吋的中控螢幕連接，構成一個巨大曲面屏幕，不僅提供了清晰直觀的操作介面，還支持語音控制、手勢控制以及無線Apple CarPlay和Android Auto等功能等，自動停車、實境導航投射等，提升駕駛的便利性和互動性。

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5 M60又帥又殺，展現讓人上癮的性能魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5 M60殺彎精準又快又穩，逞快之餘，底盤能隨時跟上強勁動力快節奏。

BMW i5 M60毫無疑問是性能電動車巔峰之作。作為M系統的電動化代表，i5 M60搭載前後雙馬達四驅系統，分別位於前後軸，達到601匹馬力，扭力高達83.6公斤米扭力。僅需3.8秒完成破百加速衝刺，比起新一代的油電M5性能一哥的3.4秒成績並不遜色太多。

受惠於電動馬達間釋放最大動力特性，無論是在高速公路上的直線加速還是山路中的連續彎道，i5 M60都能給予駕駛者極其強烈的推背感和信心十足的操控體驗。

為了進一步提升駕駛體驗，i5 M60配備M專屬電子跑車化、氣壓懸吊、後輪轉向系統等，在舒適性和操控性之間找到最佳平衡。在高速逞快激烈駕駛之餘，精湛的底盤反應，能穩穩讓駕駛操控的得心應手，甫上路，就讓人一瞬間上癮的純電魅力。

續航表現上，由於BMW i5 M60強調性能取向，因此能耗相對較高，WLTP標準下續航里程為516公里。續航相較於它牌長續航車型並不突出，但對於一款主打性能的豪華電動車來說，已經足夠應付日常生活用車。電池採用83.9kWh容量，充電效率10～80%耗時30分鐘，10分鐘就能補充156公里續航。

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關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX2X2i5房車

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