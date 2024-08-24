Hyundai推「改款新7人座休旅」！1.5升渦輪比Tucson更入門

▲Hyundai Alcazar推出小改款，換上新外型與內裝。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

僅有車長4米5的Hyundai Alcazar，卻擁有不錯的7人座空間規劃，近來小改款於印度市場首發，提供1.5升汽油、柴油渦輪兩種動力，定位比Tucson更入門、更親民！



▲Hyundai Alcazar主打入門7人座市場，開價上相當親民。

於2021年登場的Hyundai Alcazar，在印度市場迎來最新小改款，當地已開放訂車，售價上尚未公布，但預期落在170～200萬盧比左右，折合新台幣約落在64萬起。

▲小改款針對水箱護罩、全新燈組設計，造型相當搶眼。

Hyundai Alcazar擁有4米5車長、2.67米軸距，具備3排6人座與7人座配置，小改款融合Hyundai家族設計，分離式頭燈呈現類似H造型來呼應品牌Logo，相當精緻，夜間辨識度極高！

新尾燈同樣以H造型呈現來與車頭作呼應，方正的線條設計，為視覺帶來不錯的肌理力量感，雖然內裝尚未公布，但可預期導入10.25吋儀錶與10.25螢幕，讓新Hyundai Alcazar跟上時代潮流。

動力提供1.5升汽油、1.5升柴油兩種配置，能搭配7速雙離合或6速手排，前者可輸出160匹馬力，後者來到116匹馬力。