TOYOTA「皇冠大空間休旅」日本發表又延後！台灣註冊有望導入

▲讓日本車迷心碎，今年恐無緣看到新TOYOTA Crown Estate日規上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

原訂要在今年3月推出的日規TOYOTA Crown Estate，已經順延到今年10月，但近來日本又有消息表示，TOYOTA Crown Estate恐無法順利在10月登場，這一耽誤日本恐要明年才能上市！

▲台灣註冊與北美相同命名的Crown Signia，在日本稱為Crown Estate。

日本即將推出的TOYOTA Crown Estate，在北美稱為Crown Signia，而台灣註冊的就是與北美相同命名的Crown Signia，Crown Signia作為北美首發地區，今年10月也即將由廣汽豐田主導於大陸市場販售，但日本卻一再延期，今年要看到日規Crown Estate，當地消息表示有一點難度。

▲日本Crown家族已經上市3款，就差Crown Estate。

日本已經相繼上市Crown房車、Crown Sport、Crown Crossover跨界等3款，就是欠缺最後一塊Crown Estate拼圖，Crown Estate作為皇冠家族中空間最出色車款，擁有4,930x1,880x1,620mm、軸距2,850mm，也是空間最能載的皇冠休旅。

日規TOYOTA Crown Estate應會提供2.5升油電、2.5升PHEV插電式油電兩種規格，具備AWD四驅功能，2.5升油電提供234匹綜效馬力，2.5升PHEV則來到306匹綜效馬力水準，且在特殊狀況下，能一滴油不沾，跑出90公里純電續航力。