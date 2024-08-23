TOYOTA確認量產「全新旗艦性能休旅」！對手鎖定藍寶堅尼、Aston Martin

▲豐田章男親口承認將量產全新Century GRMN！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這可是TOYOTA社長大老闆豐田章男親口證實，全新超旗艦的Century休旅將有最強的GRMN性能版，此消息一出，立即引起不少車迷、富豪關注，豐田章男另表示，Century GRMN已在量產計畫內，不僅要在日本販售，甚至大陸市場也在名單中！

▲TOYOTA全新Century GRMN已投入生產，未來將在日本、大陸販售。

豐田章男在與大陸TOYOTA Century休旅車主座談時，當中有大陸車主提到去年曾經亮相的Century GRMN是否有量產計劃，為此豐田章男給出肯定回應，Century GRMN已經在投入生產，計劃在日本、大陸等市場販售。

GRMN身為GR家族最頂尖、最強的地位代表，與Century休旅旗艦身分一拍即合，Century GRMN最早在去年的發表會中現身，雖說是原型車，但已經接近市售量產狀態，用上不少囂張、性能裝備，22吋鋁圈、紅色煞車大卡鉗、水箱護罩GR徽章，給人滿滿的攻擊氣勢。

▲TOYOTA Century GRMN動力、懸吊將比標準款來得更強、更運動。

標準款TOYOTA Century身價超過新台幣550萬，令人相當好奇最強的Century GRMN是否在價格上再創話題，至於詳細的動力規格尚未透露，但可想而知將比現行的3.5升V6引擎412匹馬力更強更快，底盤懸吊也會重新調校，營造更俐落的操控身手，未來TOYOTA Century GRMN一旦問世，對手應就是藍寶堅尼Urus、Aston Martin DBX 707等高性能奢華旗艦休旅。