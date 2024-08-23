ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA確認量產「全新旗艦性能休旅」！對手鎖定藍寶堅尼、Aston Martin

▲豐田章男親口承認將量產全新Century GRMN！（圖／翻攝自TOYOTA）

toyota Century

▲豐田章男親口承認將量產全新Century GRMN！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這可是TOYOTA社長大老闆豐田章男親口證實，全新超旗艦的Century休旅將有最強的GRMN性能版，此消息一出，立即引起不少車迷、富豪關注，豐田章男另表示，Century GRMN已在量產計畫內，不僅要在日本販售，甚至大陸市場也在名單中！

▲豐田章男親口承認將量產全新Century GRMN！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新Century GRMN已投入生產，未來將在日本、大陸販售。

豐田章男在與大陸TOYOTA Century休旅車主座談時，當中有大陸車主提到去年曾經亮相的Century GRMN是否有量產計劃，為此豐田章男給出肯定回應，Century GRMN已經在投入生產，計劃在日本、大陸等市場販售。

GRMN身為GR家族最頂尖、最強的地位代表，與Century休旅旗艦身分一拍即合，Century GRMN最早在去年的發表會中現身，雖說是原型車，但已經接近市售量產狀態，用上不少囂張、性能裝備，22吋鋁圈、紅色煞車大卡鉗、水箱護罩GR徽章，給人滿滿的攻擊氣勢。

▲豐田章男親口承認將量產全新Century GRMN！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century GRMN動力、懸吊將比標準款來得更強、更運動。

標準款TOYOTA Century身價超過新台幣550萬，令人相當好奇最強的Century GRMN是否在價格上再創話題，至於詳細的動力規格尚未透露，但可想而知將比現行的3.5升V6引擎412匹馬力更強更快，底盤懸吊也會重新調校，營造更俐落的操控身手，未來TOYOTA Century GRMN一旦問世，對手應就是藍寶堅尼Urus、Aston Martin DBX 707等高性能奢華旗艦休旅。

►台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

►台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTACentury休旅旗艦LEXUS勞斯萊斯CullinanRXNX

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「速霸陸註冊新休旅」曝光2024-08-23

TOYOTA確認量產「全新旗艦性能休旅」2024-08-23

Volvo大改款XC90休旅預告9／4亮相2024-08-23

賓士御用改裝廠操刀Smart電動小車2024-08-22

Infiniti「僅剩休旅車」能買了2024-08-22

台灣「新一代Skoda Kodiaq」預告2024-08-22

「新年式LEXUS RX休旅」登場2024-08-22

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了2024-08-22

印度版吉普車馬亨達Thar Roxx亮相2024-08-22

賓士變遊戲機「車內能玩3A大作」2024-08-22

熱門文章

Volvo大改款XC90休旅預告9／4亮相2024-08-23

台灣「國產全新商用休旅」預告登場2024-08-21

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到2024-08-21

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了2024-08-22

「新年式LEXUS RX休旅」登場2024-08-22

TOYOTA確認量產「全新旗艦性能休旅」2024-08-23

賓士御用改裝廠操刀Smart電動小車2024-08-22

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身2024-08-20

台灣「新一代Skoda Kodiaq」預告2024-08-22

Infiniti「僅剩休旅車」能買了2024-08-22

相關新聞

「新年式LEXUS RX休旅」登場！新增運動化、特仕車型　4種動力可選

「新年式LEXUS RX休旅」登場！新增運動化、特仕車型　4種動力可選

奧迪「Q4 e-tron 55電動跑旅」試駕　跑格、實用兼具的德系新寵

奧迪「Q4 e-tron 55電動跑旅」試駕　跑格、實用兼具的德系新寵

Skoda「新電動休旅」內裝預告！搭運動座椅、橘色安全帶第3季發表

Skoda「新電動休旅」內裝預告！搭運動座椅、橘色安全帶第3季發表

「TOYOTA Crown跨界休旅」換上GR套件超帥氣！整套只賣新台幣7萬

「TOYOTA Crown跨界休旅」換上GR套件超帥氣！整套只賣新台幣7萬

美國BMW今年最大規模召修　逾72萬輛電子接頭短路恐起火

美國BMW今年最大規模召修　逾72萬輛電子接頭短路恐起火

讀者迴響

熱門文章

Volvo「大改款XC90休旅車」預告9／4亮相！電動版EX90同台展演

Volvo「大改款XC90休旅車」預告9／4亮相！電動版EX90同台展演

中華Zinger新對手！台灣「國產全新商用休旅」預告登場　預計9月上市

中華Zinger新對手！台灣「國產全新商用休旅」預告登場　預計9月上市

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到！台灣訂金151萬　2.1秒破百加速

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到！台灣訂金151萬　2.1秒破百加速

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了！有望採TOYOTA合作全新油電

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了！有望採TOYOTA合作全新油電

「新年式LEXUS RX休旅」登場！新增運動化、特仕車型　4種動力可選

「新年式LEXUS RX休旅」登場！新增運動化、特仕車型　4種動力可選

TOYOTA確認量產「全新旗艦性能休旅」！對手鎖定藍寶堅尼、Aston Martin

TOYOTA確認量產「全新旗艦性能休旅」！對手鎖定藍寶堅尼、Aston Martin

賓士御用改裝廠操刀「Smart電動小車Brabus版登場」動力底盤大升級

賓士御用改裝廠操刀「Smart電動小車Brabus版登場」動力底盤大升級

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身！外觀內裝升級有亮點　汽油油電雙動力

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身！外觀內裝升級有亮點　汽油油電雙動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366