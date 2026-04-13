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71.9萬起、7人座入手多5.6萬！「中華Zinger商旅」新年式車型配備調整

▲中華銷售主力之一Zinger商旅推新年式。（圖／翻攝自中華汽車）

▲中華銷售主力之一Zinger商旅推新年式。（圖／翻攝自中華汽車）

記者徐煜展／綜合報導

主打商用、家用一車兩吃的中華汽車Zinger商旅，近期在官網悄悄推出新年式更新，這次不只是配備微調，車型編成經過調整，入門價格維持71.9萬元起，但7人座門檻拉高，得再多掏5.6萬元！

▲中華銷售主力之一Zinger商旅推新年式。（圖／翻攝自中華汽車）

▲新年式車型經過簡化，7人座取消80.9萬入門款，入手得從86.5萬的豪華款下手。5人座新增全新車型。

新年式Zinger在於車型編成由原本6款縮減至5款，取消5人座旗艦型與7人座入門標緻型，同時新增79.9萬的5人座尊榮型，並將原本5人座豪華型更名為精選型，讓整體陣容更單純。

由於7人座取消80.9萬的標緻型，因此新年式7人座由86.5萬的豪華型作為入門款，因此想買7人座Zinger，相比過去得再多花5.6萬。能看出原廠想把7人座定位往「家庭族群」靠攏，不再只是商用車延伸，而是希望消費者願意多花一點，換取更完整的配備與舒適性。

▲中華銷售主力之一Zinger商旅推新年式。（圖／翻攝自中華汽車）

▲5人座精選型配有L2輔助駕駛、6具安全氣囊等。

5人座中階77.5萬精選型將原本高階才有的Level 2駕駛輔助系統部分功能下放，包括TJA塞車輔助、AHB智慧遠光燈與6氣囊等，配備升級帶來更完善的行車安全防護。至於原本旗艦車型才有的盲點偵測、車道變換輔助等進階安全系統，則改為選配項目，讓消費者自行決定是否加價升級。

在動力方面，新年式Zinger並未做調整，全車系依舊搭載1.5升渦輪增壓汽油引擎，搭配8速自排變速箱，主打兼顧動力與油耗表現。

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