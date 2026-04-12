馬自達MX-5跑車「推BBS鍛造鋁圈升級套組」！原廠認證選配價10萬

▲Mazda台灣馬自達推出MX-5專屬BBS 17吋鍛造鋁圈升級套組，全車選配價10萬元。（圖／翻攝自Mazda）

記者張慶輝／綜合報導

Mazda台灣馬自達近期宣布，將為MX-5雙座敞篷跑車推出BBS鍛造鋁圈升級套組，全車套組選配價為10萬元，透過簧下重量的有感減輕，帶來更加俐落的操控表現，並且該套組經過原廠認證，讓跑車玩家可以安心使用。

▲MX-5主打輕巧設定，不僅富有駕馭樂趣，雙座敞篷也能享受開篷樂趣。（圖／翻攝自Mazda）

MX-5本就是主打輕巧車身設定，在引擎蓋、前葉子板與懸吊結構大量採用鋁合金製品，輕量化的同時也確保了安全性，前中置引擎後輪驅動配置，則帶來更經典純粹的駕馭樂趣，輔以KPC車身平衡控制技術，彎道動態更為細膩，而雙座敞篷設定，更能讓駕駛與乘客盡情享受開闊天空。

▲Mazda與日本鋁圈大廠BBS合作，為MX-5推出專屬17吋鍛造鋁圈套組。（圖／翻攝自Mazda）

為了進一步突顯MX-5的輕巧俐落，此次馬自達與日本鋁圈大廠BBS合作，共同推出了MX-5專屬BBS 17吋鍛造鋁圈升級套組，做為鍛造鋁圈的代表性品牌，BBS活躍於國際賽事，而此次推出的17吋鍛造鋁圈，相較原車件減輕12%，簧下重量大幅減輕後，有助於提升懸吊反應，入彎車頭指向性也更為俐落，能進一步增強駕馭樂趣。

外型方面，MX-5專屬BBS 17吋鍛造鋁圈採用8幅雙肋輪輻設計，搭配上經典槍色，使得MX-5的姿態更顯低伏動感，台灣馬自達為此鍛造鋁圈升級套組開出10萬元的選配價，有興趣的車主可至台灣馬自達官網進一步了解。