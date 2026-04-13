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「Mazda全新跑旅開賣」貴到嚇人！大陸便宜賣、澳洲翻倍漲

▲Mazda CX-6e進軍澳洲市場！但價格對比大陸卻是兩樣情。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda CX-6e進軍澳洲市場！但價格對比大陸卻是兩樣情。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda全新電動跑旅CX-6e近期進軍澳洲市場，率先公布售價車型，引起全球車迷討論，討論不是車型規格、動力續航，而是澳洲比起大陸首發市場價差落差太誇張！

▲Mazda CX-6e進軍澳洲市場！但價格對比大陸卻是兩樣情。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda CX-6e在大陸主打親民好入手，但在歐洲、澳洲變成高單價的精品。

由長安馬自達主導開發的Mazda CX-6e電動跑旅，近期陸續進軍歐洲、澳洲等海外市場，在大陸屬於平價親民的電動休旅，在大陸入手價只要人民幣13.99萬元（約新台幣65萬元），但到了澳洲，開價卻來到5.39萬澳幣（約新台幣115萬元），等於幾乎直接翻倍，價差逼近2倍，也讓這款新車瞬間成為話題。

▲Mazda CX-6e進軍澳洲市場！但價格對比大陸卻是兩樣情。（圖／翻攝自Mazda）

▲CX-6e對手鎖定主流的Model Y而來。

CX-6e車長約4,850mm，尺碼比台灣熟悉的CX-5更大，逼近中大型SUV水準，鎖定目前最熱門的電動休旅市場，對手鎖定特斯拉Model Y而來。CX-6e採用單馬達後輪驅動設定，擁有258匹最大馬力、29.6公斤米扭力輸出，0～100km/h加速約7.9秒，整體表現走的是均衡實用路線。

▲Mazda CX-6e進軍澳洲市場！但價格對比大陸卻是兩樣情。（圖／翻攝自Mazda）

▲續航約有484公里。

電池部分搭載78kWh電池組，續航里程可達約484公里，同時支援快充功能，官方表示僅需約15分鐘即可從30％補電至80％，日常使用便利性也有所兼顧。

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關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅CX-6e

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