V12超跑不死！Aston Martin預告「全新Vanquish旗艦跑車」9／2發表

圖文／7Car 小七車觀點

英國高級跑車品牌 Aston Martin 日前表示將在 9 月 2 日正式發表全新世代 Vanquish 旗艦跑車，該車完整樣貌以及性能數據將在屆時公佈。

Aston Martin 於今年 5 月時就已透露全新 Vanquish 將會搭載新型 V12 汽油引擎，將擁有高達 835PS 最大馬力以及 1,000Nm 峰值扭力，作為徹底重新設計、優化和改進的結果；其他設計亮點包括強化的汽缸體和連桿、重新設計的汽缸蓋凸輪軸，以及新的進氣口和排氣口，重新定位的火星塞和更高流量的燃油噴射器可優化燃燒，從而實現領先的性能和效率提升。此外，新型的渦輪增壓器可提高性能和油門響應。

Vanquish 字面涵義為 "征服"，自 2001 年推出以來就成為車界時尚摩登的指標，象徵著 Aston Martin 一直以來堅持的手工造車哲學以及與現代科技的結合，發展至今已推出兩個世代；而第三代車型最早於 2019 年日內瓦車展上以 Vanquish Vision Concept 的身分亮相，改採後中置引擎佈局，並原計畫在 2023 年發表，但後來卻被取消，估計 9 月初所亮相的新車將維持車系傳統的前中置 GT 佈局。

▲第一代 Aston Martin Vanquish。

▲第二代 Aston Martin Vanquish。

面對環境變遷以及環保意識抬頭等重大議題，許多高性能車廠已逐漸放棄大排氣量、多汽缸的燃油引擎，轉以開發純電動或油電混合技術；然而，Aston Martin 依然堅守自身品牌核心價值，持續鑽研 V12 內燃機技術，不禁讓人期待這輛全新車款的到來。