ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

▲TOYOTA Alphard傳新增入門8人座。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲TOYOTA傳出將為Alphard新增入門8人座車型，售價有望壓在500萬日圓內（折合新台幣約110.1萬）。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網，圖片皆為日規現行車款，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA「阿法」Alphard自去年6月亮相後全球熱賣，短短13個月就累積販售突破10萬台。而現在傳出除了將增添4人座、PHEV動力外，也有望增添8人座入門版，讓台灣車友俗稱「運兵車」的Alphard能更親民。

現行日規Alphard共有Z、Executive Lounge2款車型，售價分別為540-642萬日圓、850-872萬日圓不等。據日媒透露，入門Alphard將名為X版本，採2／3／3的8人座配置，外觀也會在水箱護罩進行變更、並取消序列式LED方向燈，同時輪圈也改為18吋，相較現行車款會來得更樸實一些。

▲TOYOTA Alphard傳新增入門8人座。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲現行日規Alphard共有Z、Executive Lounge2款車型，預料入門將採X車名，並為8人座配置。

座艙部分，入門版Alphard也會改採合成皮革／織布混搭座椅、並取消電動調整功能，儀表則維持12.3吋數位儀表，但中控螢幕從14吋改為9.8吋，音響系統也僅有6支揚聲器。

動力部分，入門Alphard X預料也會有2.5升自然進氣、2.5升油電動力，售價有望落在500萬日圓內，折合新台幣約110.1萬，最快9月就會有消息。

▲TOYOTA Alphard傳新增入門8人座。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲日媒預估，入門Alphard最快有望在9月登場。

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車MPV8人座TOYOTAAlphard入門油電自然進氣阿法運兵車日系

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

Nissan「8人座休旅」大改款9／3登場　搭3.5升V6雙渦輪看齊QX80

Nissan「8人座休旅」大改款9／3登場　搭3.5升V6雙渦輪看齊QX80

最新文章

TOYOTA Alphard傳新增入門8人座2024-08-27

Nissan 8人座休旅大改款9／3登場2024-08-27

入主「MG4」最後機會！藥妝抽獎送入門款2024-08-27

加拿大祭100%關稅杜絕大陸電動車2024-08-27

零件自製率「買不到便宜國產車」2024-08-27

小米性能版SU7 Ultra確認投產2024-08-27

賓士美規GLC插電式油電車開賣2024-08-27

新一代「大通G10 7人座MPV」現身2024-08-27

Hyundai 小改款7人座MPV大陸開賣2024-08-27

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場2024-08-27

熱門文章

國產車自製率新制這2款新車也中槍2024-08-26

零件自製率「買不到便宜國產車」2024-08-27

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場2024-08-27

台灣「福特改款新Kuga」最快10月見2024-08-27

新一代「大通G10 7人座MPV」現身2024-08-27

Hyundai 小改款7人座MPV大陸開賣2024-08-27

Nissan 8人座休旅大改款9／3登場2024-08-27

TOYOTA Alphard傳新增入門8人座2024-08-27

中華預告「三菱2款全新車」國產登台2024-08-26

Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕2024-08-25

相關新聞

Nissan「8人座休旅」大改款9／3登場　搭3.5升V6雙渦輪看齊QX80

Nissan「8人座休旅」大改款9／3登場　搭3.5升V6雙渦輪看齊QX80

加拿大「加徵100％關稅」杜絕大陸電動車　10／1起生效保障產業

加拿大「加徵100％關稅」杜絕大陸電動車　10／1起生效保障產業

小米「性能版SU7 Ultra」確認投產　3馬達1527匹、明年第一季開賣

小米「性能版SU7 Ultra」確認投產　3馬達1527匹、明年第一季開賣

讓其他車先過！「被連續閃燈2次」是什麼意思　網解答：值得感謝

讓其他車先過！「被連續閃燈2次」是什麼意思　網解答：值得感謝

賓士「GLC插電式油電車」在美開賣　綜效馬力317匹、純電續航87km

賓士「GLC插電式油電車」在美開賣　綜效馬力317匹、純電續航87km

讀者迴響

熱門文章

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

零件自製率新制讓國產車變貴「民眾被迫買進口車」！4大品牌給回應

零件自製率新制讓國產車變貴「民眾被迫買進口車」！4大品牌給回應

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場！納智捷n5上市挑戰百萬有找

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場！納智捷n5上市挑戰百萬有找

台灣「福特改款新Kuga」最快10月見！雙動力再戰MG HS、HONDA CR-V

台灣「福特改款新Kuga」最快10月見！雙動力再戰MG HS、HONDA CR-V

新一代「大通G10 7人座MPV」現身！空間爽度更勝台灣G50

新一代「大通G10 7人座MPV」現身！空間爽度更勝台灣G50

Hyundai 「7人座MPV小改款」大陸開賣！兩種渦輪動力折合新台幣76萬

Hyundai 「7人座MPV小改款」大陸開賣！兩種渦輪動力折合新台幣76萬

Nissan「8人座休旅」大改款9／3登場　搭3.5升V6雙渦輪看齊QX80

Nissan「8人座休旅」大改款9／3登場　搭3.5升V6雙渦輪看齊QX80

TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366