TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

▲TOYOTA傳出將為Alphard新增入門8人座車型，售價有望壓在500萬日圓內（折合新台幣約110.1萬）。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網，圖片皆為日規現行車款，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA「阿法」Alphard自去年6月亮相後全球熱賣，短短13個月就累積販售突破10萬台。而現在傳出除了將增添4人座、PHEV動力外，也有望增添8人座入門版，讓台灣車友俗稱「運兵車」的Alphard能更親民。

現行日規Alphard共有Z、Executive Lounge2款車型，售價分別為540-642萬日圓、850-872萬日圓不等。據日媒透露，入門Alphard將名為X版本，採2／3／3的8人座配置，外觀也會在水箱護罩進行變更、並取消序列式LED方向燈，同時輪圈也改為18吋，相較現行車款會來得更樸實一些。

▲現行日規Alphard共有Z、Executive Lounge2款車型，預料入門將採X車名，並為8人座配置。



座艙部分，入門版Alphard也會改採合成皮革／織布混搭座椅、並取消電動調整功能，儀表則維持12.3吋數位儀表，但中控螢幕從14吋改為9.8吋，音響系統也僅有6支揚聲器。

動力部分，入門Alphard X預料也會有2.5升自然進氣、2.5升油電動力，售價有望落在500萬日圓內，折合新台幣約110.1萬，最快9月就會有消息。

▲日媒預估，入門Alphard最快有望在9月登場。