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賓士「GLC插電式油電車」在美開賣　綜效馬力317匹、純電續航87km

▲美規賓士GLC350e插電式油電 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士在美國推出GLC350e插電式油電車，售價自59,900美元起，折合新台幣約190.8萬元 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

美國賓士（Mercedes-Benz）針對熱門休旅GLC追加PHEV插電式油電動力，於當地導入GLC350e車型，該車提供Standard、Exclusive、Pinnacle 3種等級，當地售價自59,900美元起，折合新台幣約190.8萬元。

美規新GLC350e皆以2.0升4缸渦輪引擎、電動馬達及24.8kWh鋰電池組成，具有綜效馬力317匹／56.1公斤米扭力峰值，靜止加速破百6.2秒、極速209km／h表現，並在EPA測試下可電動行駛87公里，在60kW直流快充下僅需30分鐘即可充滿電。

▲美規賓士GLC350e插電式油電 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲GLC350e以2.0升4缸渦輪引擎、電動馬達及24.8kWh鋰電池組成，具有綜效馬力317匹／56.1公斤米扭力峰值，EPA測試下可電動行駛87公里。

配備差異上，入門Standard標配12.3吋數位儀表、11.9吋中控螢幕、64色氛圍燈，並具有主動式懸吊系統、手機數位鑰匙、駕駛輔助功能如AEB自動急煞輔助、PA自動停車輔助等。

中階Exclusive版本則增添了Burmester 3D環繞音響、360°環景影像系統、Guard 360 安全系統、可發光車門踏板、進階車室照明等；至於頂規Pinnacle版本則多了HUD抬頭顯示器、隔音玻璃等。賓士在美國市場的PHEV插電式油電車款持續成長，預料在導入GLC350e後將有亮眼銷量。

▲美規賓士GLC350e插電式油電 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲美規賓士GLC350e插電式油電 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲GLC350e標配12.3吋數位儀表、11.9吋中控螢幕、主動式懸吊系統、手機數位鑰匙等。

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關鍵字：汽車賓士MercedesBenzGLC350ePHEV插電式油電美規渦輪綜效續航

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