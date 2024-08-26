Honda熱賣輕自動車「N-Box釋新車型預告」！預計今年秋季日本發表

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日在日本官方網站中首度公開了該廠輕型自動車 (K-Car) 車系 N-Box 的新增車型 N-Box Joy 的部分資訊，預計將在今年秋季正式發表。

▲N-Box Joy 採用了耐髒的格紋座椅，而後座還能完全放平，Honda 表示能形成一個如陽台般平坦的空間，提供使用者專屬的放鬆區域，預料在正式發表後將成為重要的賣點。

目前 Honda 僅先公布了車艙後半部、車頭水箱罩局部及車尾局部的圖片，並提到 N-Box Joy 將延續 N-Box 車系高質感的設計、K-Car 中寬敞的空間，加上開闊且清晰的視野設計，並進一步增加如家中舒適，且能讓乘員享受自我放鬆時光的移動空間。

▲N-Box Joy 將在車頭換上專屬的水箱罩格柵搭配 Honda 字樣來取代廠徽。

根據 Honda 釋出的照片來看，N-Box Joy 將在車頭換上專屬的水箱罩格柵搭配 Honda 字樣來取代廠徽，並將前後保險桿融入黑色防刮塑料材質，營造出一定的戶外感受。

▲前後保險桿融入黑色防刮塑料材質，營造出一定的戶外感受。

內裝方面，從 Honda 先行公布的座艙後半部圖片來看，N-Box Joy 採用了耐髒的格紋座椅，而後座還能完全放平，Honda 表示能形成一個如陽台般平坦的空間，提供使用者專屬的放鬆區域，預料在正式發表後將成為重要的賣點，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。