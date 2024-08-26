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麥拉倫750S超跑「推全新MSO客製化套件」！非常規烤漆＋內裝更搶眼

圖文／7Car 小七車觀點

McLaren Special Operations (MSO) 日前宣布針對 750S 車系推出全新 Contrast Pack 套件組，提供更多樣化的視覺個性化選配，進一步滿足層峰消費者客製化的可能性。

增強視覺感官　McLaren 750S 推出全新 MSO Contrast 套件

MSO Contrast Pack 1 提供一系列非常規的MSO 定制烤漆選擇，包含 Volcano Red、Volcano Orange、Anniversary Orange、Solar Yellow, Napier Green、XP Green、Tokyo Pearl、Viola Viola、Dove Grey、Soho Grey、Tarmac Black、Alaskan Diamond White 等，煞車卡鉗採用定製油漆，車門後視鏡蓋上具有獨特的細條紋效果 (卡鉗和細條紋的顏色匹配或對比，取決於所選的車身油漆顏色)。

增強視覺感官　McLaren 750S 推出全新 MSO Contrast 套件

車主另可選擇 MSO Contrast Pack 2，具有 Pack 1 的外部特徵並結合客製化的內部處理。其中包括全碳黑 Alcantara 內飾、色彩繽紛的細節和 MSO 圖案頭枕，與所選的 MSO 油漆顏色互補或形成對比。

增強視覺感官　McLaren 750S 推出全新 MSO Contrast 套件

McLaren 750S 於去年亮相，搭載 M840T 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，可輸出最大馬力 750PS 與最高扭力 800Nm，搭配更加優化的七速變速箱系統齒輪和減速控制策略，0- 100km/h 加速僅需 2.8 秒；0-200km/h 僅需 7.2 秒 (750S Spider 為 7.3秒)。

臺灣市場方面，McLaren 總代理永三汽車於 2023 年 7 月 26 日正式發表 750S 車系，目前 Coupé、Spider 基本售價分別為新臺幣 1,708 萬元及 1,868  萬元起。

增強視覺感官　McLaren 750S 推出全新 MSO Contrast 套件

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：McLaren麥拉倫750SMSNContrast套件選配客製化汽車新車超跑

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