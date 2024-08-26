麥拉倫750S超跑「推全新MSO客製化套件」！非常規烤漆＋內裝更搶眼

圖文／7Car 小七車觀點

McLaren Special Operations (MSO) 日前宣布針對 750S 車系推出全新 Contrast Pack 套件組，提供更多樣化的視覺個性化選配，進一步滿足層峰消費者客製化的可能性。

MSO Contrast Pack 1 提供一系列非常規的MSO 定制烤漆選擇，包含 Volcano Red、Volcano Orange、Anniversary Orange、Solar Yellow, Napier Green、XP Green、Tokyo Pearl、Viola Viola、Dove Grey、Soho Grey、Tarmac Black、Alaskan Diamond White 等，煞車卡鉗採用定製油漆，車門後視鏡蓋上具有獨特的細條紋效果 (卡鉗和細條紋的顏色匹配或對比，取決於所選的車身油漆顏色)。

車主另可選擇 MSO Contrast Pack 2，具有 Pack 1 的外部特徵並結合客製化的內部處理。其中包括全碳黑 Alcantara 內飾、色彩繽紛的細節和 MSO 圖案頭枕，與所選的 MSO 油漆顏色互補或形成對比。

McLaren 750S 於去年亮相，搭載 M840T 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，可輸出最大馬力 750PS 與最高扭力 800Nm，搭配更加優化的七速變速箱系統齒輪和減速控制策略，0- 100km/h 加速僅需 2.8 秒；0-200km/h 僅需 7.2 秒 (750S Spider 為 7.3秒)。

臺灣市場方面，McLaren 總代理永三汽車於 2023 年 7 月 26 日正式發表 750S 車系，目前 Coupé、Spider 基本售價分別為新臺幣 1,708 萬元及 1,868 萬元起。