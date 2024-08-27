小米「性能版SU7 Ultra」確認投產　3馬達1527匹、明年第一季開賣

▲在原型車亮相1個月後，小米總裁雷軍近日也確認SU7 Ultra投入量產，最快明年第一季開賣。（圖／翻攝自小米汽車，圖片皆為SU7 Ultra原型車，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在釋出原型車後，小米總裁雷軍近日也確認性能版「SU7 Ultra」投入量產，這款性能電動車具有碳纖維車身、3具電動馬達1,527匹馬力，預計在明年第一季就會開賣。

小米SU7 Ultra目標是打破保時捷Taycan Turbo GT的紐柏林賽道單圈成績（7分07.55秒），官方也預告將在10月挑戰紐柏林賽道。SU7 Ultra採用碳纖維車身，並在大型尾翼、外擴輪拱與前下分流器等空氣力學下，可產生2,145公斤下壓力，全車車重僅有1,900公斤，比目標對手Taycan Turbo GT輕465公斤、也比特斯拉Model S Plaid輕300公斤。

▲SU7 Ultra具有固定式大型尾翼、碳纖維車身，全車僅重1,900公斤。



電動系統上，小米SU7 Ultra採3具電動馬達、4輪驅動系統，搭配CATL寧德時代的Qilin2.0電池組，具有1,527匹馬力，0-100km／h加速僅需1.97秒，並可在15秒內完成0-300km／h加速，不過其他詳細內容如電池容量、充電效率及續航力等則尚未公布。

小米總裁雷軍也提到，SU7 Ultra車主需一步一步的才能解放車輛性能，意味著該車很可能也提供不同駕駛模式，透過限制輸出的方式讓駕駛適應這款千匹電動車。

▲SU7 Ultra採3具V8s電動馬達，該馬達為小米自行開發，制動系統則配備AP前後6活塞卡鉗。