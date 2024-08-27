Nissan「8人座休旅」大改款9／3登場　搭3.5升V6雙渦輪看齊QX80

▲Nissan釋出大改款Armada預告，該車將在9／3亮相，為品牌8人座全尺寸休旅，左後方則是1962年Nissan Patrol。（圖／翻攝自Nissan）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan釋出美規大改款Armada預告，這款「8人座休旅」將與同門的Infiniti QX80看齊，同時動力也有望搭載3.5升V6雙渦輪引擎，預計在9／3正式亮相。

Nissan還釋出最早與Armada相關的1962年Nissan Patrol，該車不僅是Nissan第一款在美販售車型，同時也採非乘載式底盤、板簧懸吊，當時動力為4.0升直6引擎、3速手排，並有4輪驅動與多種車型選擇，不過在1969年後於美國停售，直到2016年才以Armada的車名重返市場。

▲現行款美規Nissan Armada於2021年上市，預料此次大改款將與Infiniti QX80看齊，具有更科技化的座艙配備，圖為2021 Nissan Armada。（圖／翻攝自Nissan）



從Nissan預告中，只能看到新款Armada換上更動感的水箱護罩，儘管官方仍十分神秘，但預料車內也會與QX80相似，提供14.3吋數位儀表、14.3吋中控螢幕與下層9吋螢幕搭配，同時座艙也會維持8人座賣點，滿足有空間需求的家庭休旅客層。

動力上大改款Armada則有望搭載3.5升V6雙渦輪引擎、9速自排變速箱，具有最大馬力450匹／71.3公斤米扭力，並將有前輪驅動、4輪驅動選擇。