「第2代Nissan Kicks休旅」歐洲現身！將搭載全新省油新油電

▲Nissan Kicks驚喜現身歐洲測試！（圖／翻攝自《Moter.es》）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美市場首發的新一代Nissan Kicks，歐洲市場看來有意迎來這輛大改款新星，近來新Kicks已在歐洲測試被捕獲，與北美單一的2.0升自然進氣不同，想進軍歐洲市場的Nissan Kicks，勢必得端出油電動力才能被歐洲人買單！

▲歐洲Nissan Kicks將搭上關鍵的油電，填補Juke、Qashqai中間產品空缺。

Nissan Kicks日前並未在歐洲販售，此時歐洲捕獲的第2代Kicks立即引起當地市場關注，目前歐洲Nissan跨界休旅陣容，有熱賣的Juke、Qashqai等產品，新Kicks的出現將用來填補Juke、Qashqai空缺，將為歐洲原廠銷量帶來更大助攻。

於北美首發的新一代Nissan Kicks，捨棄1.6升自然進氣，僅提供2.0升自然進氣，擁有141匹馬力、19.4公斤扭力，純燃油引擎顯然不合歐洲市場胃口，為此歐洲的新一代Kicks，預期將採用集團最新的e-Power油電，為第2代Kicks帶來更理想的節能油耗。

▲新Kicks空間、配備有感升級，具備ProPilot輔助駕駛。

新一代Nissan Kicks日前於北美開賣，售價23,220～27,570美金，折合新台幣75～89萬，外觀、內裝、空間相較上一代車型有感進化。台灣市場目前仍在販售舊款的第1代Nissan Kicks，想要看到大改款Nissan Kicks，可能必須得等到歐洲、泰國發表後，台灣才會有進一步消息。