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Nissan性能7座休旅「確認取消V8動力」！官方預告改採V6雙渦輪引擎

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 先前宣布將於 9 月 4 在中東市場推出新一代 Patrol 車系，並且將逐步公開新車的訊息，日前官方最新的預告表示新車將取消過往的 V8 引擎，換上與 Infiniti QX80 相同的動力系統。

▲Nissan 官方宣布新一代 Partol 車系將改採用 3.5 升 V6 雙渦輪增壓引擎。

根據現有的資訊顯示，新款 Patrol 車頭部分擁有超大尺寸的水箱護罩設計，以六邊形的元素組合而成，最上方則以橫置的鍍鉻飾條點綴，營造出高級運動的氛圍。而在車輛後方採用全新的 LED 尾燈造型，並搭配 22 吋多幅式鋁圈。而新一代 Patrol 就如同現行款車型一樣，將和 Infiniti QX80 共享梯形底盤架構，同樣可將提供豪華且優異的越野能力。

內裝方面雖未公開，但新車將採用階梯型的三排七人座設定，中控台預料將換上全新世代的液晶螢幕介面，並提供多種色澤的個人化氛圍照明等，另外胎壓監測、智慧緊急煞車、智慧前方碰撞警示和智慧車道介入等安全功能也都相當完善。

▲新一代 Patrol 將採用階梯型的三排七人座設定。

動力表現上，隨著品牌的電動化策略，現行搭載的 5.6 升自然進氣 V8 引擎將走入歷史，已經確認換裝與 Infiniti QX80 相同的 3.5 升 V6 雙渦輪增壓引擎，可輸出 450hp 最大馬力及約 71.34kg-m 峰值扭力，搭配 9 速手自排變速系統，搭配後輪驅動或者四輪驅動配置，底盤部分則具備電子氣壓懸吊配置。

現行 Nissan Patrol (Y62) 首度於 2010 年推出，並於 2014 年和 2019 年進行了兩次改款。國內市場方面，Patrol 及雙生車款 Infiniti QX80 皆未在總代理裕隆日產引進名單之內，主要供應於中東以及北美等地區。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：NissanPatrol越野休旅車汽車新車SUV

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