MINI「鄉村人電動休旅車」北美上市！續航力433KM比Model Y便宜

圖文／7Car 小七車觀點

Mini 宣布新一代 Countryman SE ALL4 正式於北美上市，建議售價為 45,200 美元起 (約合新台幣 144.5 萬元)，並提供多樣的選配件供消費者選擇。

▲Mini 宣布新一代 Countryman SE ALL4 正式於北美上市。

第三代 Countryman (代號為 U25) FAAR 平台打造，並首度推出 Countryman E 和 Countryman SE ALL4 純電動力車型，外型上採用 Charismatic Simplicity (迷你至簡) 設計語彙，在經典的圓潤設計中增添直立肌理線條，車頭可見八角形水箱護罩搭配擁有 3 種個性化燈光模式的光型變化智慧 LED 頭燈；車側可見維持短前懸、長軸距的特色，車頂弧線融合 C 柱，足踏 Kaleido Spoke (Vibrant Silver) 樣式輪圈，輪胎尺寸為 245/45R19。尺碼方面，長寬高分別為 4,445x1,843x1,635 (mm)，軸距達 2,692mm，空車重則為 2,000 公斤。

▲新一代 Countryman SE ALL4 採用 Charismatic Simplicity (迷你至簡) 設計語彙。

座艙部分，則可以看到中央配置直徑長達 24 公分的 OLED 中控螢幕，下方配置共五個常用按鈕，包含 : 電子手剎車、排檔桿、MINI Experience Modes 體驗模式，以及最中間如同傳統鑰匙般的扭轉啟動按鍵。尾廂空間達 505 公升，將後座摺疊後，搭配後座座椅前後滑移 13 公分的設計，容積可一舉擴展至 1,530 公升。此外，後座進行 40:20:40 傾倒，後車廂蓋板下方另配有額外儲物空間，提供更多收納空間。

▲中控台配置直徑長達 24 公分的 OLED 中控螢幕，下方配置共五個常用按鈕，包含 : 電子手剎車、排檔桿、MINI Experience Modes 體驗模式。

動力方面，MINI Countryman SE ALL4 前後軸搭載同步式電動馬達四輪驅動配置，最大馬力達 313hp，峰值扭力達 494Nm，0-100 km/h 加速可在 5.6 秒達成，搭配上鋰離子電池容量達 66.5kWh，提供 433 公里 (WLTP) 的最高續航里程，可支援 11kW 的交流充電，並提供最⾼ 130kW 的直流快速充電選項，可以在 30 分鐘內從 10%充電到 80%，最快充電 10 分鐘就能補充最高 120 公里的續航里程。

國內市場方面，Mini 總代理汎德於 2024 年 3 月 23 日宣布全新第三代 Countryman (U25)，提供三款汽油車型：Countryman C (新台幣 177 萬元起)、Countryman S ALL4 (新臺幣 199 萬元起)、JCW Countryman ALL4 (新臺幣 246 萬元起)，以及純電能動力的 Countryman SE ALL4 (新臺幣 199 萬元起)。而本次試駕車型則為新臺幣 246 萬元起的第三代 JCW Countryman ALL4。