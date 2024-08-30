「Range Rover電動休旅」耐熱測試曝　可涉水850mm、年底前亮相

▲繼今年4月釋出官方測試照後，Range Rover電動原型車近日也在南歐進行耐熱測試，最快年底前就會亮相。（圖／翻攝自Range Rover）



記者林鼎智／綜合報導

Range Rover電動休旅距離上市不遠了！近日這款原型車進行耐熱測試時曝光，外型雖然與燃油版差不多，但沒有排氣尾管、換上半封閉式水箱護罩，並將具有出色的越野性能與850mm涉水高度，預計很快就會亮相。

Range Rover表示，Range Rover電動休旅相當受歡迎，目前已有超過41,000名買家排隊等候，該車也在南歐耐熱測試時被捕捉，車頭換上半封閉式的水箱護罩、水平格柵樣式，並且採用尺寸較小的輪圈，雖然可能是為了續航考量，但正式量產時將換上更大的輪胎尺寸，並搭配經過FSC綠色產品認證的倍耐力輪胎。

▲Range Rover電動原型車外觀差異不大，換上半封閉式水箱護罩，將搭載MLA平台，具有800V電能架構與850mm涉水性能。（圖／翻攝自Carscoops）



Range Rover對這款豪華電動休旅十分保密，不過該車將搭載現行MLA平台，因為MLA平台可支援燃油、PHEV插電式油電與電動車使用，原廠還透露Ranger Rover電動休旅具備800V電能架構、並搭載由自家工廠組裝的電池、電動馬達。

Range Rover電動原型車目前已通過50°C極熱與-40°Ｃ耐候測試，原廠也聲稱該車是歷來最安靜的Range Rover，同時也是JLR品牌自I-Pace後推出的第2款電動車，後續將由英國Solihull工廠負責生產。