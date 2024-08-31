Nissan「黑化版Kicks＆X-Trail雙休旅」限量開賣！加贈Coleman桌椅

圖文／鏡週刊

為滿足消費者多元戶外生活需求，九月起裕隆日產宣布與戶外露營領導品牌Coleman合作，針對旗下兩款休旅車X-Trail與Kicks，以「Camping」為設計理念，打造具黑曜質感的「野FUN黑化套件」，前者限量四百部，建議售價122.2萬、後者限量105部，建議售價85萬。

Outdoor野FUN版將全面配備「野FUN黑化套件」含黑曜質感的黑化V-Motion水箱護罩飾條、運動化套件、後視鏡、行李車頂架、中控鍍鉻飾條、全新3D超體感紓壓皮椅、放黑鋁圈，展露獨特的越野風格。

同時為了慶祝兩強合作，即日起至九月底止，入主Outdoor野FUN版將額外贈送包含Coleman桌椅組與NISSAN野FUN旗艦組各一組，同時再享「NISSAN 好禮連發GO」購車優惠，贈送「後視鏡型行車記錄器」、「4萬元配件金」及「高額分期零利率」等好禮，讓消費者超值購車，盡情擁抱OUTDOOR生活。



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