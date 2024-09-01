賓士「旗艦電動房車」銷量不如預期　下一代不再獨立販售　

▲賓士EQS未來將併入S-Class車系一同販售，德媒傳出將共用同一平台，捨棄現行MB.EA Large平台。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，圖為EQS，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）計畫在2030年推出第8代S-Class，不過最近卻傳出未來EQS電動車將併入S-Class一同販售，不會再獨立出來販售，德媒猜測是因為現行EQS使用的MB.EA Large平台已被賓士取消後續開發。

事實上，EQS的銷售不如預期，同時賓士也打算比照G-Class的方式，將EQ系列電動車與燃油車款一同販售，並以S580車型來代替。賓士總裁Ola Kallenius也證實，未來S-Class將有內燃機車款與電動車，並將具有相似的內外觀設計。

▲EQS搭載MBUX Hyperscreen超寬幅數位螢幕，不過在銷售上則不如賓士預期。



值得一提的是，今年1-6月S-Class銷售衰退-22%，全球僅售出28,100輛，也讓賓士決定減產，使負責生產的S-Class、EQS、EQS SUV的德國Sindelfingen 56號工廠產線改採2班制，並將在10月再縮減為單班制。

現行款EQS旗艦電動車在2021年上市、2024年進行小改款，電池容量從原本的108.4kWh加大至118kWh，使EQS450 4Matic續航力從717公里提升至799公里，而EQS450+則提升至822公里，至於台灣賓士則導入EQS450+（580萬起）、EQS53 4Matic+（810萬起）。

▲台灣賓士共導入EQS450+、EQS53 4Matic+車型，售價自580萬起。