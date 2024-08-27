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台灣「福特改款新Kuga」最快10月見！雙動力再戰MG HS、HONDA CR-V

▲福特六和今年新車重頭戲！改款新Kuga準備登場。（圖／翻攝自福特）

▲福特六和今年新車重頭戲！改款新Kuga準備登場。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

日前於能源局曝光的改款新福特Ford Kuga，明顯在暗示離正式發表不遠，近來經銷端傳出新福特最快將在10月上市，而《ETtoday車雲》也取得可靠消息，新Kuga確實正在為今年上市作準備，兩項消息已經是不謀而合。

▲福特六和今年新車重頭戲！改款新Kuga準備登場。（圖／翻攝自福特）

▲測試車已經近褪下偽裝，外型改款方向大致與歐規一致。

台灣福特新Kuga原本預計在明年第1季左右上市，但面臨MG HS、HONDA CR-V強勢夾擊下，似乎讓福特六和不提不提前端出這道大菜，台灣新福特Kuga預期比照歐規動向，針對外觀、內裝升級，並提供1.5升、2.0升雙動力配置。

▲國產零件新制衝擊MG、全新大通MPV、改款福特Kuga現身能源局。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特六和今年新車重頭戲！改款新Kuga準備登場。（圖／翻攝自福特）

▲動力除了有送測的2.0升曝光，另還會有1.5升主力車型。

日前台灣福特Kuga逐漸褪下偽裝，而能源局曝光的油耗資訊，目前有2.0升渦輪，平均油耗為12、12.5km/L，未來上市還會有1.5升渦輪版本。

新福特Kuga外觀除了採用新款水箱護罩、保桿造型，全數換上新款LED頭燈，並透過Coast to Coast設計，使LED日行燈條橫貫整個車頭，讓視覺多了些新鮮感。

小改款Kuga內裝明顯變化，12.3吋全數位儀表板搭配更大的13.2吋中控螢幕，並採用SYNC 4影音系統，具有無線Apple Carplay／Android Auto與OTA遠端韌體更新功能，同時Co-Pilot 360駕駛輔助系統也包括全速域ACC、對向轉彎預警防撞系統、PSA車速預測輔助及360°環景等。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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