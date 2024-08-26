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中華預告「三菱2款全新車」國產登台、小休旅呼聲高！MG4拚最快交車

▲中華法說會公告未來計劃，揭露2款全新車款。（圖／翻攝自中華）

▲中華法說會公告未來計劃，揭露2款全新車款。（圖／翻攝自中華）

記者徐煜展／綜合報導

中華於今8月26日舉行法說會，現場揭露睽違已久的三菱終於有大動作，預告將有2款全新車採在地國產化生產，而大受零件自製率衝擊的MG品牌，另對外表示，將拚最快交車消化之前的訂單，並持續支持經濟部新政策！

▲日本即將在10月上市的改款新三菱Outlander，進一步揭露車型價格。（圖／翻攝自三菱）

▲日規今年秋季將發表小改款Outlander，有望成為台灣接下來導入重點車款。

中華三菱品牌終於有大動作了，今法說會公告會有2款新車分別在2025～2026年登台，將採在地化生產來販售，以目前國外產品動向與台灣消費者習慣預測，新車其中之一應是遲遲未導入的新一代三菱Outlander，全新世代的三菱Outlander，日本預計今年推出小改款，待日本推出小改款後，台灣也有望跟進補上。

▲中華法說會公告未來計劃，揭露2款全新車款。（圖／翻攝自中華）

▲中華法說會公告未來計劃，揭露2款全新車款。（圖／翻攝自中華）

▲三菱Xforce專攻入門級距，也是不少台灣車迷期待引進人選。

另外一款全新車不排除同樣是熱門的休旅級距，該車目前在東南亞相當暢銷，於去年8月發表的三菱Xforce跨界入門休旅，鎖定TOYOTA Yaris Cross等入門休旅級距，搭載1.5升自然進氣，尺碼來到4,390x1,810x1,660mm、軸距為2,620mm，頗符合台灣近幾年消費市場胃口。

▲中華法說會公告未來計劃，揭露2款全新車款。（圖／翻攝自中華）

▲中華法說會公告未來計劃，揭露2款全新車款。（圖／翻攝自中華）

▲已下單的MG4車主，官方表示將近期拚最快交車。

中華另表示今年也將有大改款菱利將上市，透過全新的大改款與ADAS輔助科技導入，為商用車市場帶來更多話題；而受到零件自製率新制停售的MG4，官方表示下單車主權益不變，將拚最快時間交車，並持續支持經濟部新制，促進台灣汽車產業發展。

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