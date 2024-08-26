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「新一代MG3」泰國雙車型開賣！全新油電折合新台幣52萬起

▲新一代MG3進軍東南亞！首發選在泰國上市。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG3進軍東南亞！首發選在泰國上市。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

來勢洶洶的新一代MG3，從首發地歐洲遠征東南亞市場，日前選在泰國作為東南亞市場首發區，以全新超省油的1.5升油電，提供2款車型，折合新台幣僅要52萬起！

▲新一代MG3進軍東南亞！首發選在泰國上市。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG3進軍東南亞！首發選在泰國上市。（圖／翻攝自MG）

▲泰規提供2款車型，統一採1.5升油電。

新一代MG3為進軍東南亞各大市場暖身，除了首發地泰國外，接下來也會登陸馬來西亞市場，在泰國市場的新一代MG3，提供2款車型，均採用1.5升油電單一動力，售價分別為559,900、599,900泰銖，折合新台幣約52、56萬。

▲新一代MG3進軍東南亞！首發選在泰國上市。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG3進軍東南亞！首發選在泰國上市。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG3進軍東南亞！首發選在泰國上市。（圖／翻攝自MG）

▲全車系採10.25吋螢幕搭配7吋數位儀錶，油耗繳出26.2km/L。

新一代MG3作為品牌入門級距新武器，進軍東南亞鎖定TOYOTA Yaris、HONDA City掀背等入門小車，泰國MG3除了價格頗有競爭力，端出配備也算誠意十足，全車系採10.25吋螢幕搭配7吋數位儀錶，配有電子手剎車與旋鈕式排檔，科技座艙不因入門小車而顯得陽春。

在安全防護上，泰國MG3高階款具有ACC、AEB、LKA車道維持輔助等趨勢的輔助駕駛，並比照歐規導入全新世代的1.5升油電，搭配3速自排變速箱，綜效馬力194匹，繳出26.2km/L平均油耗。

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