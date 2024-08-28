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Audi「第3代大改款Q5」9／2登場！搭新平台、2.0柴油動力最終回

▲Audi大改款Q5預告 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi釋出第3代大改款Q5預告，將在9／2全球首演。（圖／翻攝自Audi）

記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）釋出全新第3代大改款Q5首張預告，並確定新車將在9／2全球首發，新Q5與A5 Sedan房車／Avant旅行車同樣搭載PPC平台，將有輕油電、PHEV插電式油電動力，同時也可能是最後一次提供2.0升TDI柴油動力了。

現行第2代Q5自2017年上市、2021年小改款更新，在對手不斷更新下，奧迪也將以大改款來強化戰力。奧迪總裁Gernot Dollner提到，Q5代表奧迪超過15年來得成功，第3代車型將透過高效的燃油引擎與油電動力，來振興品牌SUV陣容。

預告圖中僅有新Q5的頭燈組，不過從先前的間諜照中，新Q5將換上更寬的水箱護罩、甚至超越Q8，風阻係數也會提升，至於車內則會以小型數位儀表、大型中控螢幕佈局，並在連接性、舒適性上進行優化。

動力編成上，Q5 2.0升TDI柴油車型可能是最後一次販售，汽油動力則結合48V輕油電系統，另外也會提供PHEV插電式油電動力，後者可能搭載在更強悍的SQ5車型。新一代Q5將在9／2首演，今年底前在歐洲上市，其他市場則還要再等等。

▲Audi Q5間諜照 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲Audi Q5間諜照 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲新Q5先前也被抓包測試車，將與A5同樣搭載PPC平台，該平台也是現行MLB平台升級而來，圖為Q5間諜照 。（圖／翻攝自Carscoops）

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