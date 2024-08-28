ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣寶獅「7人座休旅」降5萬、換音響　汽油版入手價174.9萬起

▲寶獅5008 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲寶獅總代理寶嘉聯合調整5008配備售價，汽油車型取消Focal音響，並調降5萬元。（圖／翻攝自Peugeot，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

寶獅（Peugeot）總代理寶嘉聯合近日針對旗下「7人座休旅」5008調整配備售價，其中Allure柴油車型維持165.9萬不變，但汽油GT、GT Cielo車型皆降價5萬，使售價分別為174.9萬、181.9萬，但2車型也取消原本標配的Focal音響（10支揚聲器）。

Peugeot 5008
Allure柴油：165.9萬（不變）
GT：174.9萬（降5萬、取消Focal音響）
GT Cielo：181.9萬（降5萬、取消Focal音響

此次5008汽油車型取消Focal音響系統，主因是法國原廠停止供應Focal音響系統，因此5008汽油車型將與入門Allure柴油車款同樣為一般音響（6支揚聲器），售價方面也同樣調降5萬元。

▲寶獅5008 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲原5008汽油車型皆配備Focal音響（共10支揚聲器），此次則在法國原廠取消供應後，改為一般音響（6支揚聲器）。

動力上，5008 Allure搭載1.5升BlueHDi柴油引擎、EAT 8速手自排變速箱，具有130匹馬力／30.6公斤米扭力；汽油車型則採1.6升PureTech渦輪引擎、8速手自排，具有180匹馬力／25.5公斤米扭力。

配備方面，5008全車系標配6氣囊、ESP電子車身穩定、DSC動態穩定控制系統，並具有ACC主動定速巡航、ASB主動煞車輔助、盲點偵測、LDWS車道偏移警示輔助功能等，其中GT車型更增添360°環景影像系統、雙前座自動按摩功能、自動停車輔助系統；而頂規GT Cielo更多了全頂電動天窗。

▲寶獅5008 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲5008共有1.5升柴油、1.6升汽油渦輪兩種動力。

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅Peugeot寶嘉聯合5008獅子柴油汽油AllureGTGT CieloFocal

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

Gogoro進軍尼泊爾「10月開賣3款新車」！首波建置45座電池交換站

Gogoro進軍尼泊爾「10月開賣3款新車」！首波建置45座電池交換站

最新文章

TOYOTA新暴力鴨GR YARIS預告Q4登台2024-08-28

Gogoro進軍尼泊爾10月開賣3新車2024-08-28

台灣寶獅5008休旅降5萬、換配備2024-08-28

納智捷n7「月產量上看4000輛」2024-08-28

Audi「第3代大改款Q5」9／2登場2024-08-28

福特「7人座大休旅」推入門款2024-08-28

「新TOYOTA Camry」中東沒油電被批落伍了2024-08-28

139.9萬起！台灣新一代Hyundai Kona上市2024-08-28

改款「新HONDA Civic」泰規發表2024-08-28

保時捷Panamera雙動力並售2024-08-28

熱門文章

福特「7人座大休旅」推入門款2024-08-28

國產車自製率新制這2款新車也中槍2024-08-26

TOYOTA新暴力鴨GR YARIS預告Q4登台2024-08-28

新一代「大通G10 7人座MPV」現身2024-08-27

台灣寶獅5008休旅降5萬、換配備2024-08-28

TOYOTA Alphard傳新增入門8人座2024-08-27

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場2024-08-27

「第2代Nissan Kicks休旅」歐洲現身2024-08-28

納智捷n7「月產量上看4000輛」2024-08-28

Gogoro進軍尼泊爾10月開賣3新車2024-08-28

相關新聞

Audi「第3代大改款Q5」9／2登場！搭新平台、2.0柴油動力最終回

Audi「第3代大改款Q5」9／2登場！搭新平台、2.0柴油動力最終回

139.9萬！台灣「新一代Hyundai Kona休旅」上市　李多慧愛車預告登台

139.9萬！台灣「新一代Hyundai Kona休旅」上市　李多慧愛車預告登台

保時捷確認Panamera「電動、燃油車」並售　持續開發V6、V8引擎

保時捷確認Panamera「電動、燃油車」並售　持續開發V6、V8引擎

「第2代Nissan Kicks休旅」歐洲現身！將搭載全新省油新油電

「第2代Nissan Kicks休旅」歐洲現身！將搭載全新省油新油電

淡水汽車修理廠傳火警！疑充電器起火　警消緊急破門

淡水汽車修理廠傳火警！疑充電器起火　警消緊急破門

讀者迴響

熱門文章

福特「7人座大休旅」推入門款！2.0升渦輪折合新台幣103萬

福特「7人座大休旅」推入門款！2.0升渦輪折合新台幣103萬

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

新一代「大通G10 7人座MPV」現身！空間爽度更勝台灣G50

新一代「大通G10 7人座MPV」現身！空間爽度更勝台灣G50

台灣寶獅「7人座休旅」降5萬、換音響　汽油版入手價174.9萬起

台灣寶獅「7人座休旅」降5萬、換音響　汽油版入手價174.9萬起

TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場！納智捷n5上市挑戰百萬有找

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場！納智捷n5上市挑戰百萬有找

「第2代Nissan Kicks休旅」歐洲現身！將搭載全新省油新油電

「第2代Nissan Kicks休旅」歐洲現身！將搭載全新省油新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366