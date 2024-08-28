台灣寶獅「7人座休旅」降5萬、換音響　汽油版入手價174.9萬起

▲寶獅總代理寶嘉聯合調整5008配備售價，汽油車型取消Focal音響，並調降5萬元。（圖／翻攝自Peugeot，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

寶獅（Peugeot）總代理寶嘉聯合近日針對旗下「7人座休旅」5008調整配備售價，其中Allure柴油車型維持165.9萬不變，但汽油GT、GT Cielo車型皆降價5萬，使售價分別為174.9萬、181.9萬，但2車型也取消原本標配的Focal音響（10支揚聲器）。

Peugeot 5008

Allure柴油：165.9萬（不變）

GT：174.9萬（降5萬、取消Focal音響）

GT Cielo：181.9萬（降5萬、取消Focal音響）

此次5008汽油車型取消Focal音響系統，主因是法國原廠停止供應Focal音響系統，因此5008汽油車型將與入門Allure柴油車款同樣為一般音響（6支揚聲器），售價方面也同樣調降5萬元。

▲原5008汽油車型皆配備Focal音響（共10支揚聲器），此次則在法國原廠取消供應後，改為一般音響（6支揚聲器）。

動力上，5008 Allure搭載1.5升BlueHDi柴油引擎、EAT 8速手自排變速箱，具有130匹馬力／30.6公斤米扭力；汽油車型則採1.6升PureTech渦輪引擎、8速手自排，具有180匹馬力／25.5公斤米扭力。

配備方面，5008全車系標配6氣囊、ESP電子車身穩定、DSC動態穩定控制系統，並具有ACC主動定速巡航、ASB主動煞車輔助、盲點偵測、LDWS車道偏移警示輔助功能等，其中GT車型更增添360°環景影像系統、雙前座自動按摩功能、自動停車輔助系統；而頂規GT Cielo更多了全頂電動天窗。

▲5008共有1.5升柴油、1.6升汽油渦輪兩種動力。