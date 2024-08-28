139.9萬！台灣「新一代Hyundai Kona休旅」上市　李多慧愛車預告登台

▲台灣新一代Kona電動車開賣，單1動力提供3車型。（圖／翻攝自Hyundai、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Hyundai於8月28日正式發表新一代Kona電動休旅，Kona不僅是品牌最便宜的電動車代表，更以全新大改款外觀、內裝等加持提供電車市場新選擇，台灣新Kona提供3款車型，採單1動力，續航力來到448公里。現場並驚喜宣布將導入啦啦隊女神李多慧愛車 Casper電動版以及旗艦ioniq 9計劃。

▲台灣並未導入長續航版，全車系採48.6kWh電池容量。

Hyundai新一代Kona全車系建議售價

EV450-A：139.9萬

EV450-B：149.9萬

EV450-C：154.9萬

台灣新一代Kona 3款車型都採48.6kWh電池容量，並未導入國外的65.4kWh鋰電池長續航版，單馬達前驅配置，輸出達133匹馬力、26公斤米扭力，採CCS1充電規格，續航力達448公里。

▲新Kona尺碼放大不少，提供更好的車室空間。

新一代外觀、內裝變得更好看、科技感更出色，其車身尺碼也長大不少，車長來到4,355mm（+150mm）、車寬1,825mm（+25mm）、車高1,575mm，軸距也增加60mm來到2,660mm，提供更好的車室空間規劃。

配備上，全車系已算相當豐富，均採用17吋鋁圈、LED頭燈（頂規為投射式）等，頂規在外觀上配有專屬的Pixels前後保桿造型。

▲全車系採12.3吋數位座艙儀錶，搭載Hyundai SmartSense輔助駕駛科技。

內裝配置全車系採用皮質座椅、雙區恆溫空調、雙12.3吋數位座艙儀錶、i-PEDAL單踏板模式等，並具有Hyundai SmartSense輔助駕駛科技，整合SCC智慧定速、LKA車道維持、LFA車道跟隨輔助、BCW盲點偵測等多項系統，安全不分等級，全車系標配。

至於後座出風口、雙前座電動座椅、V2L車內供電、無線手機充電、環景攝影、感應電動尾門等，為第2階EV450-B版本開始搭載。

▲台灣原廠預告Casper EV、ioniq 9導入規劃。

現場除了發表新一代Kona外，台灣原廠表示將導入李多慧愛車Casper的電動版，與李多慧油車不同，台灣導入的是全新電動版，將鎖定更入門的電動休旅市場，續航力預估落在270公里左右，除了入門的Casper EV，未來也將有旗艦ioniq 9、性能車ioniq 6 N導入規劃。