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新一代「大通G10 7人座MPV」現身！空間爽度更勝台灣G50

▲上汽大通釋出新一代G10，預計成都車展發表。（圖／翻攝自大通）

▲上汽大通釋出新一代G10，預計成都車展發表。（圖／翻攝自大通）

記者徐煜展／綜合報導

大陸上汽大通Maxus突襲釋出新一代G10廠照，新車在外觀、內裝進行大翻新，帶來比G50更氣派、更豪華的舒適格局，預計採用2.0升渦輪，計劃在8月底的成都車展首發！

大通Maxus G10 MPV同樣是鎖定7人座市場而來，定位比台灣預計導入的G50更高，G10 MPV現行款尺碼5,168x1,980x1,928mm、軸距3,198mm，比起G50的4,825x1,825x1,778mm大上不小，且G10超過3米的軸距，擁有更寬敞的車室空間。

▲上汽大通釋出新一代G10，預計成都車展發表。（圖／翻攝自大通）

▲車內採大量皮革鋪陳，具備多功能的按摩座椅。

從首張預告圖觀察，新G10造型可是大整容不少，相較過去呆板、陽春形象，新G10外觀顯得殺氣騰騰，採用不少尖銳、侵略氣息的保桿設計，大面積的鍍鉻水箱護罩，體現不錯的高級質感。

採用滑門設計的G10比G50更便利，內裝在舒適度也強化不少，配有零重力的頭等艙按摩座椅，具備腿托、加熱、按摩、通風等功能相當豐富，門飾板、座椅都用上大量的皮革材質鋪陳，打造出不輸TOYOTA阿法的貴氣感。動力預期維持2.0升渦輪配置。

▲7月能源局油耗送測有亮點，揭露大通G50 Plus與改款新Kuga。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

▲台灣G50 Plus MPV因零件自製率卡關，必須延後上市。

在台灣市場規劃上，本預計今年要導入的G50 Plus MPV，深陷國產零件自製率而卡關，想要看到全新的G50 Plus登台，今年發表可能無望。

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關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUVMaxusG50G10

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