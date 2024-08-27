鴻海「全新Model B上路測試」10月登場！納智捷n5上市挑戰百萬有找

▲日前台灣網友捕獲到鴻海全新電動測試車，主角就是Model B，為量產作準備。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

近來已經有台灣網友首度捕獲到全新鴻海Model B測試車蹤跡，很明顯在暗示Model B已經離正式發表不遠，未來納智捷將以n5作為新車量產命名，不排除再度進攻百萬有找的話題價格帶！

鴻海科技日預計今年10月13日登場，本屆的鴻海科技日最大亮點將帶來Model B進一步量產消息，全新Model B概念車最早於2022年登場，2023年帶來準量產版，而在2024年的鴻海科技日，預期帶來最終量產的Model B！

▲納智捷註冊n5為Model B量產作準備。

事實上，納智捷日前曝光的n5註冊新車，是為了Model B市售量產鋪路，Model B休旅與Model C（n7）共享純電平台，擁有0.26cd低風阻表現、6.6秒完成破百加速，並具備450km續航力，車長4.3米、軸距有2.8米。

觀察目前n7定價策略，今年7月再度宣布99.9萬車型回歸再創話題，而未來的n5定位在n7之下，主打更流行的跨界休旅市場，未來n5開價上有望比n7更經濟實惠，不排除進軍80～90萬市場。

▲n5預期提供單馬達入門與雙馬達長續航版。

動力配置上，n5預計比照n7，有單馬達後驅作為入門款，而日前能源局曝光n7的雙馬達長續航版，未來也有望出現在n5身上，長續航版的n7繳出優秀的711公里續航力。