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Hyundai 「7人座MPV小改款」大陸開賣！兩種渦輪動力折合新台幣76萬

▲大陸開賣最新Hyundai Custo。（圖／翻攝自Hyundai）

▲大陸開賣最新Hyundai Custo。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有在賣的國產Hyundai Custin，在大陸稱為Custo（庫斯途），日前北京現代已開賣最新的小改款，針對外觀、內裝升級，提升質感舒適表現，提供5款車型，折合新台幣僅要76萬起！

▲台灣有在賣的Hyundai Custin，大陸突襲釋出小改款。（圖／翻攝自Hyundai）

▲大陸提供5款車型，入手價折合新台幣80萬有找！

台灣於2022年國產上市的Hyundai Custin，售價132.9萬起，北京現代日前推出小改款車型，共提供5款車型，人民幣開價17.18～22.08萬，折合新台幣76～98萬。

大陸新Custo外型主要針對車頭修飾，兩側霧燈組取消，換成網狀的進氣孔，與楔形排列的水箱護罩搭配起來，讓新Custo氣勢顯得更威風，也帶來不錯的視覺運動感。

▲台灣有在賣的Hyundai Custin，大陸突襲釋出小改款。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新Custo提供黑色車頂新選擇。

車側、車尾造型維持不變，維持便利的滑門設計，不過為新Custo增加雙色車頂新選擇，透過黑色塗裝車頂，打造出懸浮式的視覺效果，確實為新Custo帶來不少時尚、年輕感。

▲大陸開賣最新Hyundai Custo。（圖／翻攝自Hyundai）

▲大陸開賣最新Hyundai Custo。（圖／翻攝自Hyundai）

▲內裝加入金屬、木紋飾板點綴。

車內鋪陳依舊，但導入金屬、木紋飾板於中控台周圍點綴，不僅提升視覺質感，也間接帶來更好的觸覺表現，加上Custo強項的頭等艙座椅，新Custo質感、舒適度有感提升。

內裝維持10.4吋多媒體螢幕，具備多達24項的ADAS輔助駕駛科技，動力提供1.5升、2.0升渦輪兩種配置，分別繳出170匹、236匹馬力。

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