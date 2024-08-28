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保時捷確認Panamera「電動、燃油車」並售　持續開發V6、V8引擎

▲2025 Porsche Panamera GTS。（圖／翻攝自Porsche）

▲雖然現行第3代Panamera上市不久，但保時捷已確認開發Panamera電動車，並將以燃油、電動雙動力並售的方式上市，圖為Panamera GTS。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷Macan在全球市場以電動車、汽油車並存販售後，現在原廠也確定將此方式複製到下一代Cayenne、Panamera上。據外媒報導，保時捷已確認Panamera的電動車計畫，並且將同樣以電動車、汽油車並售的方式延續下去。

現行第3代Panamera才在去年11月發表，台灣售價自574萬起（報導請點此），不過，保時捷已著手準備Panamera電動車，屆時在整個產品周期中，會以電動、汽油雙動力上市，後續才逐步淘汰燃油車款。

▲2025 Porsche Panamera GTS。（圖／翻攝自Porsche）

▲Panamera電動車預計不久後也會推出，保時捷也承諾將持續開發V6、V8引擎，以符合更嚴苛的排放法規。

保時捷希望在2030年達成電動車銷量佔80%的目標，因此現階段正是過渡期，不過考量到近年來全球市場對電動車進展放緩，因此保時捷也不會貿然終結燃油動力，並且還會透過e-Fuel合成燃料來延續燃油動力的壽命。

保時捷研發總監Michael Steiner也提到，保時捷不會放棄內燃機引擎的開發，將繼續對V6、V8引擎投資，以符合更嚴苛的排放法規。

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