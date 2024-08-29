現代「美規Elantra」新年式登場　油電車拔配備、大降入手門檻

▲美規Hyundai新年式Elantra近日上市，此次汽油入門車型小幅調漲，但油電車型則降價搶市。（圖／翻攝自Hyundai）

記者林鼎智／綜合報導

美國Hyundai公布2025年式Elantra售價，儘管汽油入門車型小漲250美元，使售價來到21,875美元起（折合新台幣約69.9元），甚至比美規Nissan Sentra還貴了點，但Elantra油電車則透過取消配備降價1,150美元，使Elantra油電車門檻降到25,100美元起（折合新台幣約80.2萬），與汽油車款售價差距縮小，搶攻當地近來持續成長的油電車市場。

美規新年式Elantra也調整車型編成，共有入門SE、SEL Convenience、SEL Sport、Limited、N Line等，其中SEL Sport增添黑色外觀套件，包括黑色後視鏡蓋、17吋輪圈、鋁合金踏板組、真皮包覆方向盤、黑內裝等，配備8吋中控螢幕與手機無線充電板等，其他高階車型則有10.25吋中控螢幕、電動天窗等。

▲美規Elantra提供雙10.25吋螢幕、電調座椅、Hyundai SmartSense駕駛輔助系統等配備。



此次北美Hyundai更降低Elantra油電車的入手門檻，使入門Elantra Hybrid Blue售價來到25,100美元起（折合新台幣約80.2萬），但該車型也取消雙10.25吋螢幕、雙前座加熱功能，改搭4.2吋資訊幕儀表、8吋中控螢幕。

動力方面，美規Elantra共有2.0升自然進氣（149匹馬力）、1.6升渦輪引擎（204匹馬力）與1.6升渦輪油電（141匹馬力）等三種動力選擇，其中油電車型平均油耗可達22.96km／L。

▲美規Elantra共有2.0升自然進氣（149匹馬力）、1.6升渦輪引擎（204匹馬力）與1.6升渦輪油電（141匹馬力）三種動力選擇，後者平均油耗可達22.96km／L。