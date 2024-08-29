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保時捷「Turbo 50周年」快閃活動101登場　台灣專屬商品限量開賣

▲保時捷Turbo 50 周年台灣限量系列商品 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣保時捷慶祝Turbo 50 周年，於台北101打造巨型鞋盒裝置空間，推出一系列台灣限量系列商品 。（圖／記者林鼎智攝）

記者林鼎智／台北報導

台灣保時捷（Porsche）紀念Turbo渦輪技術50周年，今（29）日於台北101打造一座以Turbo主題的巨型鞋盒裝置空間，推出一系列台灣專屬獨家限量商品，其中包括亮綠色的911 Turbo S、訂製腕錶與Puma聯名限量版運動鞋，活動將持續至9／1日止。

911 Turbo 50 Years紀念版是以2019年推出的911 Turbo S為基礎，此次展車更採Lighter Green亮綠色塗裝，並在門檻飾板、頭枕處有Turbo 50字樣，座椅中央、車門內飾板也有McKenzie格紋布料。

▲保時捷Turbo 50 周年台灣限量系列商品 。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷Turbo 50 周年台灣限量系列商品 。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷Turbo 50 周年台灣限量系列商品 。（圖／記者林鼎智攝）

▲這款911 Turbo 50 Years紀念版具有專屬金屬冰綠色塗裝，售價15,673,100元。

另外，此次也有50Y 911 Turbo Limited Sneaker Editions運動鞋，該鞋款全球限量911雙，具有低調的保時捷標誌、復古Turbo字樣等，鞋跟也融合911 Turbo的擾流板與紅色水平尾燈設計。

▲保時捷Turbo 50 周年台灣限量系列商品 。（圖／記者林鼎智攝）

▲另外也有保時捷與Puma合作的50周年限量鞋款，全球限量911雙，售價5,880元起。

50 Years of Porsche Turbo – Taiwan Limited Edition Exhibition
活動日期：2024年8月29日至9月1日
開放時間：11:00 – 21:00
活動地點：台北101信義廣場

911 Turbo S in Lighter Green售價：15,673,100元
50Y 911 Turbo Limited Sneaker Editions ：5,880元起
男女通用款Polo衫：3,552元起
男女通用款T 恤： 2,763元起
男女通用款泰迪背心：7,894元起
911車頭廂蓋-Turbo 50周年台灣紀念版：153,526元
911 Turbo 1:43模型車（金屬冰綠色）：2,564元起
Porsche Design訂製計時腕錶：487,410元起

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