「新一代MG ZS」發表！空間變大內外大換新　1.5油電折合新台幣93萬

▲歐洲首發新一代MG ZS，有感大升級。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲MG帶來最新一代MG ZS，外觀、內裝大蛻變，尺碼空間較上一代車型來得更理想，並採用最新世代的1.5升油電作為主力，折合新台幣93萬起！

▲新一代MG ZS車長、軸距增加。

新一代MG ZS預計今年10月於英國販售，公布21,995 英鎊價格，折合新台幣約93萬，在尺碼變化上，僅知車長增加107mm來到4,430mm、軸距增加25mm來到2,610mm，能帶來更理想的車室空間。

外型設計上，彷彿有新一代HS錯覺，楔形排列的水箱護罩，配上全新設計的細長LED頭燈，為視覺帶來更強的攻擊氣勢，依車型等級不同，配有17吋鋁圈，可花2,500英鎊（約新台幣10萬）選配Trophy套件，可獲得18吋鋁圈、環景攝影、前排加熱座椅等配備。整體相較過去圓潤形象，新一代ZS變得更有運動韻味。

▲動力採用1.5升自然進氣搭配油電系統。

車尾變化也不小，尾燈周圍以燻黑飾條妝點，頗有畫龍點睛功效，加上立體感十足的保桿與下方的鍍鉻排氣管造型，為新一代MG ZS視覺帶來更多看點。動力採用1.5升自然進氣，搭配1.83 kWh電池，可繳出196匹綜效馬力，來源技術與MG3相同。

▲車內同樣大翻新，採用搶眼的7吋數位儀錶，搭配12.3吋多媒體螢幕。

車內原廠尚未公布太多細節，但已知由7吋數位儀錶，搭配12.3吋多媒體螢幕，為車內帶來更搶眼的數位座艙，藉由方向盤、中控台、冷氣出風口等換新設計，加上大量皮質材質鋪陳強化質感表現，安全輔助MG Pilot當然沒缺席，整合ACC、AEB、車道維持、盲點偵測等多項功能。