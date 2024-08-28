納智捷n7「月產量上看4000輛」！裕隆：年底前拚月交車1200輛

▲裕隆表示納智捷n7電動車月產量可達4,000輛，並預計年底前每月交車可維持1,200輛。（圖／資料照）

文／中央社

裕隆今天表示，目前納智捷（LUXGEN）n7電動車每月生產量可提升至3000輛至4000輛，預計第4季前，n7每月交車可維持約1000至1200輛。

裕隆下午舉行線上法人說明會，發言人暨副總經理羅文邑預估，今年台灣汽車銷量維持44萬輛，與近5年市場規模相當；展望中國大陸市場，預估今年中國汽車銷量維持3100萬輛，由於歐盟6月正式向中國課徵反補貼關稅，衝擊中國汽車外銷，中國政府持續推動以舊換新行動方案。法人問及對國產車組裝新制看法，羅文邑表示，裕隆是專業整合製造企業，配合政府新政策，遵循法規要求，在國產化供應鏈持續與供應商密切合作，提升在地化自製率與生產能力。

▲納智捷n7全年產量可達5.5萬輛，至今年7月累積交車5,464輛。（圖／資料照）

談到品牌納智捷（LUXGEN）n7電動車交車進度，裕隆表示，向消費者持續承諾把關品質，從量產迄今，相關交付品質可百分百確保，到今年上半年，納智捷占裕隆集團合併營收比重約12%。展望未來納智捷新車計畫，裕隆表示，相關進展可透過鴻華先進了解。 裕隆透露，生產n7電動車採取單班8小時制，目前每月n7生產量可提升至3000輛至4000輛，全年產量可到5萬5千輛，全台賞車據點拓展至12個。裕隆說明，n7量產至今年7月累計交車5464輛，除8月受民俗月略為影響交車輛數外，預計第4季前每月交車可維持約1000至1200輛。

法人問及裕隆城營運進展，裕隆預估，今年相關租金收入可到新台幣4億元，裕隆城平日人流約2萬至2.5萬人次，假日每日可增加至4萬至4.5萬人次，今年總人次目標850萬至900萬人次，今年裕隆城全館營業額規模可到45億元至50億元，預期2025年營運會較今年更樂觀。 展望今年資本支出，裕隆表示，今年資本支出超過50%比重已在上半年落實，預估下半年資本支出會比上半年少一些。