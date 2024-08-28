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福特「7人座大休旅」推入門款！2.0升渦輪折合新台幣103萬

▲大陸長安福特推出Edge L前驅入門款！（圖／翻攝自福特）

▲大陸長安福特推出Edge L前驅入門款！（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

大陸於今年4月開賣的新一代福特Ford Edge L（當地稱銳界 L），為了搶市佔，近來針對Edge L推出更平價的前驅入門款，採用2.0升渦輪折合新台幣103萬！

▲大陸長安福特推出Edge L前驅入門款！（圖／翻攝自福特）

▲大陸新一代Edge L於今年4月上市，通吃5人、7人座市場。

定位比台灣Kuga更高的Edge，大陸於今年推出新一代大改款，並僅提供L的長軸款，尺碼來到5,000x1,961x1,773mm、軸距為2,950mm，用上長軸尺碼優勢，一舉通吃5人、7人座市場。

▲大陸長安福特推出Edge L前驅入門款！（圖／翻攝自福特）

▲大陸長安福特推出Edge L前驅入門款！（圖／翻攝自福特）

▲新增前驅將入手門檻下修，提供7人座配置。

今年4月推出的新一代Edge L，採四驅配置，人民幣開價24.98萬，折合新台幣約112萬，而最新的推出的前驅Edge L，將售價下探到22.98萬人民幣，折合新台幣103萬。

相較於高規有的2.0升渦輪油電，入門款採用2.0升渦輪動力，搭配8速變速箱，擁有251匹馬力。入門款配備不顯得陽春，只是原本的高規的27吋螢幕，在新增的入門款改成13.2吋螢幕，結合12.3吋數位儀錶，還算相當搶眼的數位科技感，並搭載完善的Co-Pilot360安全防護。

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