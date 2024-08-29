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「Infiniti兩款休旅」銷量告急恐停產！X-Trail全新雙生車將問世補位

▲Infiniti QX50、QX55北美銷量不理想，傳出可能將停產。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti QX50、QX55北美銷量不理想，傳出可能將停產。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

Infiniti日前停產Q50、Q60等車款，近來國外更傳出旗下的QX50、QX55兩款休旅可能也得面臨停產命運，更有消息表示，若QX50、QX55真面臨停售，未來官方傳出有計劃推出全新休旅來補上關鍵戰略位置！

▲Infiniti QX50、QX55北美銷量不理想，傳出可能將停產。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti QX50、QX55缺乏油電技術支援，讓銷量不見起色。

Infiniti QX50、QX55兩款休旅在北美銷量告急，以今年4～6月北美銷量數據，QX50僅賣出2,587輛，而QX55僅有759輛，也就表示這三個月平均一個月，QX50僅有862輛，而QX55只賣了253輛。

對於銷量下滑可能原因，Infiniti QX50、QX55在北美僅專注在汽油動力銷售上，對上LEXUS等日系競品，缺乏趨勢的電氣化技術支援，這或許是Infiniti QX50、QX55人氣乏人問津的主要原因。

▲Infiniti QX50、QX55北美銷量不理想，傳出可能將停產。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti傳出2款全新休旅計劃，其中1款來自Nissan X-Trail雙生車。

隨著Infiniti QX50、QX55傳出停產計劃，海外有消息傳出，官方計劃推出全新的休旅命名為QX65，來自QX60平台打造，未來鎖定LEXUS RX等級距，另外有鑑於Nissan X-Trail在國外人氣暢銷，亦有以X-Trail為平台推出Infiniti入門休旅，屆時定位將在QX50之下，這2款休旅有望支援e-Power等電氣化技術，為市場提供不一樣的選擇。

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關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅V6引擎Q60停產跑車Nissan

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