Honda「美規Civic Type R」再度漲價　信仰更貴直逼福斯Golf R

▲Honda美規新年式Civic Type R再度調漲，當地售價來到46,690美元（折合新台幣約149.3萬），已接近福斯Golf R。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

許多車迷喜愛的Honda（本田）Civic Type R（FL5世代），近日也公布美規2025年式售價，不過新年式並無任何更動，但售價卻再次調漲，漲幅800美元來到46,690美元，折合新台幣約149.3萬。

事實上，2023年時FL5 Civic Type R甫上市僅43,990美元（折合新台幣約140.6萬），並在去年因原物料、運輸成本調漲過一次，此次2025年式二度調漲，也使美規Type R售價快接近福斯Golf R，並且也比TOYOTA GR Corolla貴上許多，後者售價為37,635 美元（折合新台幣約120.3萬）。

▲Honda Civic Type R搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、6速手排變速箱，採前輪驅動，最大馬力達315匹馬力。

Honda Civic Type R搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、6速手排變速箱，採前輪驅動，最大馬力達315匹馬力，該車在紐柏林賽道創下單圈7分44.881秒成績，從雷諾Megane RS Trophy-R手上重新奪回「最速前驅」寶座。

台灣市場方面，台灣本田僅導入單一2.0升e:HEV油電車型，在2.0升引擎與1.1kWh電池、電動馬達搭配下，具有184匹馬力／32.1公斤米扭力，平均油耗為23.7km／L，目前售價為139.9萬元。