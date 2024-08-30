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Skoda新增「Superb運動化車型」　黑化風格、降15mm車高更帥了

▲Skoda Superb Sportline。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda於海外市場增添Superb Sportline車型，具有更運動化的外型與降低車高15mm。（圖／翻攝自Skoda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Skoda近日於海外市場增添Superb Sportline車型，進一步擴大Superb陣容，同時具有更低趴的車身及外型，共有Hatch掀背、Combi旅行車選擇，不過動力仍維持不變，可視為是運動化車型。

新Superb Sportline外觀以亮黑保桿搭配下擾流、側裙及後下擴散器，全車鍍鉻件皆換成金屬黑色飾板，並具有深色車窗玻璃、Sportline字樣、標配18吋輪圈（可選19吋切削輪圈及空力樣式），另外也配備LED矩陣頭燈、動態LED尾燈。

▲Skoda Superb Sportline。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Superb Sportline。（圖／翻攝自Skoda）

▲Superb Sportline外觀進行更多黑化處理，標配18吋輪圈，另外還可選配19吋。

座艙方面，Superb Sportline標配10吋數位儀表、13吋中控螢幕、雙層隔音玻璃等，另外也換上一體式頭枕、具加熱／按摩功能的電調運動化座椅，買家還可選配AGR德國脊背健康協會認證的人體工學運動座椅，具有通風加熱功能；其他則包括仿麂皮／人工皮革內裝、黑頂篷、碳纖維內飾板、不鏽鋼腳踏板組等。

▲Skoda Superb Sportline。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Superb Sportline。（圖／翻攝自Skoda）

▲座艙標配10吋數位儀表、13吋中控螢幕、雙層隔音玻璃，雙前座也換上一體式頭枕、具加熱／按摩功能的電調運動化座椅。

新Superb Sportline在底盤處也有調整，比一般車型的車高降低15mm，並標配漸進式轉向系統，也能選配DCC動態底盤控制系統。動力則包括1.5升eTSI mHEV輕油電（150匹馬力）、2.0升TDi柴油引擎（150匹馬力）與2.0升TSI汽油渦輪引擎（265匹馬力）等。目前Skoda也在開發Superb RS，據傳該車將採插電式油電動力系統，不過詳細內容尚未確認。

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