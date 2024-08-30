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BMW推出X3「M Performance套件」　22吋框、4出尾管更像X3 M

▲BMW X3 M Performance套件。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW針對新一代X3推出M Performance套件。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW第4代大改款X3（內部代號G45）在今年6月海外發表（報導請點此），原廠近日也推出M Performance Parts外觀套件，包括更帥氣的空力套件與22吋輪圈，並且該套件也能與M Sport Package相容。

BMW推出的X3 M Performance套件是由CFRP碳纖維複合材質、高強度芳綸、聚氨酯材質製成，原廠聲稱除了外型也有空力效果。這套M Performance套件包括亮黑下擾流，與M Sport保桿、深色水箱護罩更相配。

▲BMW X3 M Performance套件。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW X3 M Performance套件。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW X3 M Performance套件。（圖／翻攝自BMW）

▲X3 M Performance套件也有4出尾管、大型擾流尾翼，並可搭配最大22吋輪圈。

另外，輪圈也有20吋、以及最大22吋Y型輪圈，後視鏡也換上M後視鏡，並有黑色車身彩貼與碳纖維加油孔蓋。車尾部分的M Performance套件則包括運動化保桿、新款後下擴散器、大型車尾擾流板，原廠還針對X3 M50 xDrive提供碳纖維4出尾管，在外型上更像X3 M。

車內的M Performance套件則包括碳纖維或鋁合金材質車側踏板、不鏽鋼踏板組、對比色縫線腳踏墊、彩色M徽飾按鈕與Alcantara／碳纖維合成皮鑰匙圈等。

▲BMW X3 M Performance套件。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW X3 M Performance套件。（圖／翻攝自BMW）

▲在換上M Performacne套件後，使X3也更像X3 M。

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